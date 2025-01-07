Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) της Λιβύης, με έδρα την Τρίπολη, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ανέπτυξε στρατιωτικές μονάδες κι εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο δυτικό τμήμα της χώρας, εναντίον «εστιών» λαθρεμπορίου και διακίνησης ναρκωτικών.

Μεραρχία «του στρατιωτικού τομέα της δυτικής ακτής συνεχίζει τις επιχειρήσεις με σκοπό να εξαλειφθούν εστίες εγκληματικότητας και λαθρεμπορίου» στη ζώνη όπου βρίσκεται η πόλη Ζαουίγια, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της δύναμης αυτής, που αναφέρεται στην ΚΕΕ.

Θέατρο επαναλαμβανόμενων φονικών μαχών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών, η Ζαουίγια, περίπου 45 χιλιόμετρα δυτικά της Τρίπολης, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα διυλιστήρια της χώρας, είναι επίσης γνωστή για το λαθρεμπόριο ειδών κάθε λογής, ιδίως εμπορευμάτων και καυσίμων προς και από τη γειτονική Τυνησία.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, «σειρά αεροπορικών πληγμάτων» με drones «στοχοποίησε και κατάστρεψε εγκαταστάσεις λαθρεμπόρων καυσίμων, ιδίως στην Ασμπάν», αγροτική περιοχή στην περιφέρεια της Ζαουίγιας, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Δεν δόθηκε καμιά λεπτομέρεια για θύματα.

Οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε η δύναμη αυτή εικονίζει στρατιωτικό όχημα να παραβιάζει την είσοδο καταστήματος ή αποθήκης. Κατοικίες καταστράφηκαν επίσης στην επιχείρηση στη Ζαουίγια και στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Λιβύης. Άλλο οπτικό υλικό απαθανατίζει περιπολίες τεθωρακισμένων και ημιφορτηγών με προσαρμοσμένα πολυβόλα.

Η επιχείρηση είχε αναγγελθεί από την Παρασκευή και άρχισε προχθές Κυριακή. Η διοίκηση του «στρατιωτικού τομέα της δυτικής ακτής» απαίτησε από τους κατοίκους να «μείνουν μακριά από εγκαταστάσεις οι οποίες στοχοποιούνται σε αεροπορικά πλήγματα ακριβείας», για την «ασφάλειά τους», καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν «εκρηκτικοί μηχανισμοί» σε αυτές.

Μετά την πτώση του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011 και το χάος που ακολούθησε, η Λιβύη υπονομεύεται από τις διαιρέσεις που τροφοδοτεί η εξάπλωση ένοπλων οργανώσεων με διάφορους και μεταβαλλόμενους σκοπούς και την εμφάνιση κυκλωμάτων λαθρεμπορίου που συχνά εξαπλώνονται στις πόλεις.

Εξάλλου η χώρα της βόρειας Αφρικής, με μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και αερίου, έχει δυο αντίπαλες κυβερνήσεις, αυτή στην Τρίπολη κι άλλη μια στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που υποστηρίζεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Στα τέλη του Μαΐου του 2023, τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές με drones στο πλαίσιο παρόμοιας επιχείρησης στη Ζαουίγια και στα περίχωρά της.

