Η Δημοκρατία της Τσεχίας κάλυψε τον στόχο που θέτει ο Οργανισμός του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού ως προς τις στρατιωτικές δαπάνες (2%) το 2024, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δυο δεκαετίες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας στην Πράγα.

Οι τσεχικές αμυντικές δαπάνες πέρυσι ανήλθαν σε 166,8 δισεκατομμύρια κορόνες (6,9 δισεκ. δολάρια), σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Οικονομικών, επικαλούμενο προκαταρκτικά δεδομένα για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού του 2024, ανέφερε πως το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στο 2,09% του ΑΕΠ.

«Αυτό δεν ήταν επ’ ουδενί εύκολο», σχολίασε η υπουργός Άμυνας Γιάνα Τσερνόχοβα, ευχαριστώντας το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό της.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Πράγα προχώρησε σειρά μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων της αγοράς αρμάτων μάχης Leopard 2A4 από τη Γερμανία και 246 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού CV-90 από τη Σουηδία.

Το υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει επίσης να προμηθευτεί νεότερης τεχνολογίας άρματα μάχης Leopard 1A8 από τη Γερμανία καθώς μαχητικά χαμηλής παρατηρησιμότητας F35 από τις ΗΠΑ στο μέλλον.

Η Τσεχία είχε καλύψει τον στόχο του NATO ως προς τις στρατιωτικές δαπάνες για τελευταία φορά το 2005. Έγινε κράτος μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας το 1999, μετά το βελούδινο διαζύγιο της πάλαι ποτέ Τσεχοσλοβακίας, η οποία ανήκε στη σοβιετική σφαίρα επιρροής.

Τα ανατολικά σύνορα της χώρας απέχουν λιγότερα από 350 χιλιόμετρα από την ουκρανική επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

