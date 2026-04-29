Ο Τόνι Μπλερ μίλησε στο ΣΑ ΟΗΕ για τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ μίλησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα του Τραμπ.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του:

Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει «επισφαλής». «Ο πόλεμος έχει σταματήσει, η βία έχει μειωθεί δραματικά, αλλά οι παραβιάσεις της εκεχειρίας συνεχίζονται».

Η επισιτιστική βοήθεια έχει «βελτιωθεί» και το πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο είναι εν μέρει ανοιχτό, ιδιαίτερα για «ιατρικές μεταφορές». Αλλά «η ζωή παραμένει απελπιστική για πολλούς».

Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας έχει συσταθεί και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης, μια πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη εξουσιοδοτημένη να ασφαλίζει και να αποστρατιωτικοποιεί τη Γάζα, «έχει ολοκληρώσει την αποστολή αξιολόγησης πριν από την ανάπτυξη».

Οι συνομιλίες για την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς συνεχίζονται και, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα «ξεκλειδώσει» αμέσως ζωτική πρόοδος για τον λαό της Γάζας: πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια και υλικό· νέες ιατρικές εγκαταστάσεις· μεγαλύτερη ελευθερία στα περάσματα, συμπεριλαμβανομένης της Ράφα· σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Γίνεται επεξεργασία στοιχείων για ανοικοδόμηση, όπως λιμάνι, κατάλληλες υποδομές, νέες κατοικίες και πλήρης πρόσβαση στην ψηφιακή οικονομία.

Πηγή: skai.gr

