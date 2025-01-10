Η σύζυγος του Γάλλου προέδρου Μπριζίτ Μακρόν εξέφρασε τις αμφιβολίες της για το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει ο Εμανουέλ Μακρόν την πολιτική μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, σε συνέντευξή της που μεταδόθηκε σήμερα από το RTL.

"Μπορούμε να εγκαταλείψουμε την πολιτική; Και ποιους πολιτικούς γνωρίζετε που εγκατέλειψαν την πολιτική; Για μένα, στο μυαλό αυτών που γνωρίζω δεν έχει λήξει", απάντησε η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν ερωτηθείσα για το πολιτικό μέλλον του επικεφαλής του κράτους το 2027, στο τέλος της δεύτερης θητείας του.

Ωστόσο, ο Μακρόν δεν έχει αποκαλύψει τις προθέσεις του, τόνισε η ίδια, προσθέτοντας ότι ελπίζει «να σταματήσει να δουλεύει λίγο».

"Για την ώρα είναι τόσο απασχολημένος. Νομίζω ότι χρειάζεται χρόνος για να μπεις σε μια κατάσταση, ειδικά έπειτα από τόση αδρεναλίνη", πρόσθεσε στη συνέντευξή της κατά την έναρξη ετήσιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης.

«Νομίζω ότι θα υπάρξει ένας θάλαμος αποσυμπίεσης (...) που θα χρειαστεί να σταματήσει να δουλεύει για λίγο για να δει... Έχει ήδη γράψει πολλά, ίσως μια μέρα να τα δημοσιεύσει, δεν ξέρω σε τι θα προσανατολιστεί», εξήγησε η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας.

«Θα ήθελα να σταματήσει να δουλεύει για λίγο, δουλεύει συνέχεια».

Η Μπριζίτ Μακρόν δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο TF1 ότι ο πρόεδρος μερικές φορές «πληγώθηκε» από «αυτά που ακούει» για εκείνη και σήμερα επανήλθε στο ίδιο θέμα μιλώντας στο RTL για να συζητήσει την ψυχική της κατάσταση.

"Νιώθω ότι είναι πολύ πληγωμένος", είπε. "Μπορείτε να φανταστείτε το επίπεδο βίας το οποίο υφίσταται; Τις σπάνιες φορές που παρακολουθώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι οι άνθρωποι λένε τέτοια πράγματα για άτομα για τα οποία δεν γνωρίζουν τίποτα, (για άτομα) που δεν τα γνωρίζουν. Πώς νομίζουν ότι μπορούν λεκτικά να δολοφονούν έτσι ανθρώπους; Δεν το καταλαβαίνω. Κι αυτό πραγματικά με ξεπερνάει".

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο νεαρότερος πρόεδρος της Δημοκρατίας που εξελέγη σε ηλικία 39 ετών το 2017 και στη συνέχεια επανεξελέγη για 5 χρόνια το 2022 έναντι της ακροδεξιάς ηγέτιδας Μαρίν Λεπέν, δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος το 2027 στο τέλος αυτής της δεύτερης θητείας. Συνταγματικά, ωστόσο, τίποτα δεν τον εμποδίζει να διεκδικήσει νέα θητεία μετά το 2032.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

