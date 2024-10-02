Τεχνική βλάβη, που σημειώθηκε σήμερα στους δύο σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ρώμης Τέρμινι και Τιμπουρτίνα, προκάλεσε την ακύρωση πάνω από εκατό σιδηροδρομικών δρομολογίων σε όλη την χώρα.

Για πάνω από εξήντα δρομολόγια, η καθυστέρηση ξεπερνά τα εξήντα λεπτά, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Αιώνιας Πόλης. Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι δήλωσε ότι έγιναν άμεσα οι αναγκαίες κινήσεις για την επίλυση του προβλήματος, αλλά η κεντροαριστερή αντιπολίτευση τον κατέκρινε αυστηρά, τονίζοντας ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του αναγκαίου μηχανισμού.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι «το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται για επίθεση χάκερ». Οι ενώσεις καταναλωτών της χώρας υπογραμμίζουν ότι «οι μεγάλες καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις σε δρομολόγια τρένων δεν αποτελούν δυστυχώς εξαίρεση σε όλες τις περιφέρειες της Ιταλίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

