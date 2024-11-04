Ο πρωταγωνιστής της διάσημης τηλεοπτικής σειράς των late '90s "Dawson Creek", Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ (James Van Der Beek), αποκάλυψε στο People τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Στην συνέχεια σε ανάρτησή του στο Instagram, ζήτησε συγγνώμη από τους οικείους του, που έμαθαν τα νέα της υγείας του τόσο αιφνίδια από τα μέσα ενημέρωσης.

James Van Der Beek Diagnosed with Colorectal Cancer: 'There’s Reason for Optimism, and I’m Feeling Good' (Exclusive) https://t.co/X86VNHAdGF — People (@people) November 3, 2024

«Είναι καρκίνος...Κάθε χρόνο, διαγιγνώσκονται περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και εγώ είμαι ένας από αυτούς», έγραψε ο Βαν Ντερ Μπικ στη λεζάντα της ανάρτησης. «Δεν υπάρχει κανένα εγχειρίδιο για το πώς ανακοινώνεις αυτά τα πράγματα, αλλά είχα προγραμματίσει να μιλήσω γι' αυτό εκτενώς στο περιοδικό People κάποια στιγμή σύντομα...για να ευαισθητοποιήσω και να πω την ιστορία μου με τους δικούς μου όρους. Αλλά αυτό το σχέδιο έπρεπε να αλλάξει, όταν πληροφορήθηκα ότι μια σκανδαλοθηρική εφημερίδα θα δημοσίευε την είδηση».

Πρόσθεσε ότι «μέχρι τώρα το αντιμετώπιζα ιδιωτικά, ακολουθώντας θεραπεία και επιλέγοντας να δώσω απόλυτη προτεραιότητα στη υγεία μου. Είμαι σε καλό σημείο και νιώθω δυνατός. Ζητώ συγγνώμη από τους δικούς μου ανθρώπους που θέλησα να το μοιραστώ μόνο με τον εαυτό μου. Τίποτα από αυτή τη διαδικασία δεν έγινε στο χρονοδιάγραμμα που ήθελα... Αλλά προχωράμε».

‘Dawson’s Creek’ alum James Van Der Beek announces colorectal cancer diagnosis https://t.co/FeNyGI0oNr pic.twitter.com/XJvAoBgrHs — New York Post (@nypost) November 3, 2024

Ο ηθοποιός ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την αγάπη τους υπογραμμίζοντας πως η οικογένεια του εκτιμά «βαθιά όλη την αγάπη και την υποστήριξή τους». Σημειώνεται ότι έχει αποκτήσει μαζί με την σύζυγό του Kίμπερλι με την οποία είναι παντρεμένος από το 2010, έξι παιδιά.

Παρά τη διάγνωση, ο σταρ συνεχίζει να εργάζεται και πρόσφατα εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του «Walker» ενώ πρωταγωνιστεί στην ταινία «Sidelined: The QB and Me» η οποία θα κυκλοφορήσει στις 29 Νοεμβρίου.

Στις αρχές Δεκεμβρίου θα εμφανιστεί στο σόου «The Real Full Monty» όπου μια ομάδα διάσημων ανδρών μεταξύ των οποίων ο Taye Diggs, θα γδυθούν για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για τον καρκίνο του προστάτη και του παχέος εντέρου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

