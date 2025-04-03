Μια χούφτα Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές (Senators) εναντιώθηκαν χθες στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς, υιοθετώντας μέτρο εναντίωσης στους επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% στα προϊόντα που εισάγονται από τον Καναδά. Η ψηφοφορία διεξήχθη στη Γερουσία λίγη ώρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε καταιγισμό επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών, σε προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από όλο τον κόσμο.

Με 51 ψήφους έναντι 48, η Γερουσία απέρριψε την κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης που κήρυξε στα σύνορα ο πρόεδρος Τραμπ, το επιχείρημα που επικαλέστηκε για την επιβολή επιπρόσθετων δασμών 25% στα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι υποστήριξαν το κείμενο - με συμβολική αξία και μόνο - ενώνοντας τις φωνές τους με αυτές όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών.

Οι 4 Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές που εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους για τον πρόεδρο Τραμπ ήταν οι: Σούζαν Κόλιν, Λίζα Μουρκόφσκι. Ραντ Πολ και Μιτς ΜακΚόνελ.

51-48: Senate votes to end the national emergency declared by President Trump on Feb. 1 to impose U.S. tariffs on Canadian imports.4 Republicans Collins, McConnell, Murkowski & Paul voted Yes with all Democrats. Marshall did not vote.Resolution by Kaine (D-VA) now heads to House. pic.twitter.com/e0HmmgTYRn — Craig Caplan (@CraigCaplan) April 2, 2025

Στην πράξη δεν καμιά πιθανότητα να γίνει νόμος. Πρόκειται ωστόσο για ήττα σε επίπεδο συμβολισμού για τον πρόεδρο Τραμπ στο Κογκρέσο, παρότι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ελέγχει και τα δυο σώματα κι ο αρχηγός του κράτους δεν έχει συναντήσει παρά ελάχιστη αντίσταση, αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου.

Για να γίνει νόμος το κείμενο θα απαιτείτο η έγκρισή του από το άλλο σώμα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου, όπου ο Μάικ Τζόνσον, ο Ρεπουμπλικάνος «speaker» της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως θα το εμποδίσει, και η υπογραφή του προέδρου, που αποκλείεται εξ ορισμού.

«Η Βουλή δεν θα το εγκρίνει ποτέ και εγώ, ο πρόεδρός σας, δεν θα το υπογράψω ποτέ», εξεμάνη ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, καταγγέλλοντας «τέχνασμα» των Δημοκρατικών.

Πηγή: skai.gr

