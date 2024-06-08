Με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Γάζα συνεδριάζουν εκτάκτως σήμερα στην Κωνσταντινούπολη οι υπουργοί Εξωτερικών της ομάδας D8, στην οποία συμμετέχουν οι μεγαλύτερες σε πληθυσμό μη αραβικές ισλαμικές χώρες και η Αίγυπτος.

Στο τέλος της συνάντησης, οι χώρες μέλη της D-8 αναμένεται να υιοθετήσουν μια κοινή δήλωση σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, με την οποία θα καταδικάζουν το Ισραήλ για τις επιθέσεις στη Γάζα, θα ζητούν άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, θα καλούν τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τα μέτρα που αποφάσισε το Διεθνές Δικαστήριο, θα καλεί τρίτες χώρες να γίνουν μέρη της δίκης κατά του Ισραήλ για γενοκτονία και θα σταλεί μήνυμα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Η D8 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας ή απλά D-8 (Developing 8 Countries) αποτελεί υποομάδα χωρών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και συμμετέχουν σε αυτήν οι χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό μουσουλμάνων. Η Ινδονησία βρίσκεται στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από το Πακιστάν, τη Νιγηρία και το Μπαγκλαντές, ακολουθεί η Αίγυπτος, μετά το Ιράν, η Τουρκία και η Μαλαισία. Όλες αυτές οι χώρες μαζί έχουν πληθυσμό που ξεπερνά τα 1,2 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για έναν οικονομικό οργανισμό, αλλά για πρώτη φορά θα συνέλθει εκτάκτως για ένα πολιτικό ζήτημα που αφορά στη Γάζα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της τουρκικής Προεδρίας της Δημοκρατίας στο ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσε. Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Τούρκος υπουργός Χακάν Φιντάν θα έχει και διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του στο περιθώριο της συνόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

