Ο ισραηλινός στρατός στη λίστα του ΟΗΕ με όσους διαπράττουν εγκλήματα κατά των παιδιών

Ο ΟΗΕ πρόσθεσε τον ισραηλινό στρατό στη λίστα των οργανισμών που απέτυχαν να προστατεύσουν τα παιδιά στη διάρκεια του 2023, δήλωσε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Γκιλάντ Ερντάν, ο οποίος είπε ότι ενημερώθηκε για την απόφαση την Παρασκευή, χαρακτήρισε την απόφαση ως «ντροπιαστική».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ισραέλ Κατς, είπε ότι η απόφαση θα «έχει συνέπειες για τις σχέσεις του Ισραήλ με τον ΟΗΕ».

Εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε στο Reuters ότι η απόφαση είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να λογοδοτήσει το Ισραήλ για τα εγκλήματά του.

Στη διάρκεια του πολέμου χιλιάδες παιδιά έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες άλλα χρειάζονται απεγνωσμένα ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο ετήσιος κατάλογος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ περιλαμβάνει τις δολοφονίες παιδιών σε συγκρούσεις, την άρνηση πρόσβασης σε βοήθεια και τη στόχευση σχολείων και νοσοκομείων.

Θα συμπεριληφθεί σε έκθεση που θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.

Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιες παραβιάσεις κατηγορείται ότι διέπραξε ο ισραηλινός στρατός, αναφέρει το BBC.

Στη λίστα θα περιληφθούν, επίσης, η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο ΟΗΕ έχει προστεθεί στη «μαύρη λίστα της ιστορίας» και ότι ο ισραηλινός στρατός είναι «ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο».

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα αναφέρει ότι 36.731 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιθέσεις.

Τον περασμένο μήνα, ο ΟΗΕ δήλωσε ότι τουλάχιστον 7.797 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με βάση τα στοιχεία που σχετίζονται με ταυτοποιημένα πτώματα που παρέχονται από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα.

Επίσης, τον περασμένο μήνα, ο ΟΗΕ αναθεώρησε προς τα κάτω το ποσοστό των θανάτων που ήταν γυναίκες και παιδιά από 69% σε 52% του συνολικού αριθμού θανάτων.

Το Ισραήλ είπε ότι η μείωση έδειξε ότι ο ΟΗΕ βασίστηκε σε ψευδή στοιχεία της Χαμάς.

Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι τώρα βασίζονται σε στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας που ελέγχει η Χαμάς και όχι του Κυβερνητικού Γραφείου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Το τελευταίο λέει ότι ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερα από 15.000 παιδιά.

