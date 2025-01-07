Οι διεθνείς πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού ξεκινούν εκ νέου σήμερα Τρίτη 7 Ιανουαρίου, έπειτα από μια διακοπή των δρομολογίων μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους αντάρτες τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας Sana.

«Ανακοινώνουμε την επανάληψη των διεθνών πτήσεων από και προς το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού από την προσεχή Τρίτη», δήλωσε στις 4 Ιανουαρίου ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και Αεροπορικών Μεταφορών Άσχαντ αλ-Σαλίμπι, σύμφωνα με το Sana.

«Διαβεβαιώνουμε τις διεθνείς και αραβικές αεροπορικές εταιρείες ότι ολοκληρώσαμε τη φάση αποκατάστασης των αεροδρομίων του Χαλεπιού και της Δαμασκού με τη βοήθεια των εταίρων μας, προκειμένου να μπορούν να υποδεχθούν αεροσκάφη από ολόκληρο τον κόσμο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αεροσκάφη με διεθνή βοήθεια προσγειώθηκαν ήδη στη Συρία και οι εσωτερικές πτήσεις έχουν επίσης επαναληφθεί.

Την Πέμπτη, η εταιρεία Qatar Airways ανακοίνωσε την επανάληψη των πτήσεων προς τη συριακή πρωτεύουσα από σήμερα Τρίτη, έπειτα από σχεδόν 13 διακοπής των δρομολογίων.

Πηγή: skai.gr

