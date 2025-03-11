Ο γνωστός ηθοποιός Μάικλ Σιν διέγραψε χρέη συνολικής αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών, από 900 κατοίκους, γείτονές τους, από τη νότια Ουαλία.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε μέσω της επένδυσης 100.000 λιρών από προσωπικά κεφάλαια του ηθοποιού, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε ντοκιμαντέρ του Channel 4 με τίτλο «Michael Sheen’s Secret Million Pound Giveaway».

Στο ντοκιμαντέρ εξηγεί τις πολύπλοκες χρηματοοικονομικές δομές της βιομηχανίας χρέους που του επέτρεψαν να αγοράσει χρέος αξίας 10 φορές μεγαλύτερης από την αξία των δικών του χρημάτων.

«Τα χρέη των ανθρώπων συγκεντρώνονται σε πακέτα και στη συνέχεια οι εταιρείες αγοράς χρέους μπορούν να αγοράσουν αυτά τα πακέτα και στη συνέχεια να τα πουλήσουν σε μια άλλη εταιρεία αγοράς χρέους σε χαμηλότερη τιμή», ανέφερε ο ίδιος στο BBC.

Όπως λέει ίδρυσε μια εταιρεία και «με 100.000 λίρες από δικά μου χρήματα κατάφερα να αγοράσω χρέος ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών, επειδή η αξία τους έπεσε με αυτόν τον τρόπο».

Ο Σιν πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει την ταυτότητα αυτών των ανθρώπων των οποίων τα χρέη εξόφλησε, παρά μόνο ότι ζουν στην περιοχή γύρω από το Port Talbot, τη γενέτειρά του και μια περιοχή της οποίας η οικονομία έχει αποδεκατιστεί από τη σταδιακή παρακμή της χαλυβουργίας.

Αποφάσισε να αναλάβει δράση όταν και οι σερβιτόρες του είπαν, στο καφέ που πήγαινε, πως χαλυβουργοί κάθονταν στα τραπέζια και έκλαιγαν επειδή δεν μπορούσαν να ζήσουν τις οικογένειές του.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας του γύρω από το ντοκιμαντέρ, ο Σιν ασκεί πιέσεις στη βρετανική κυβέρνηση για την ψήφιση ενός δίκαιου τραπεζικού νόμου που θα αυξήσει τον δίκαιο δανεισμό από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τις εταιρείες τοκογλυφίας και τους τοκογλύφους.

Πηγή: skai.gr

