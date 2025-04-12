Μετά από τρεις μήνες προσβολών, επιβολής δασμών και απειλών, η κυβέρνηση Τραμπ χρειάζεται ξαφνικά κάποια βοήθεια.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει κλιμακώσει την εμπορική του σύγκρουση με την Κίνα χωρίς όμως να γνωρίζει μέχρι στιγμής με ποιον τρόπο θα βγει νικητής. Έτσι, η κυβέρνηση σπεύδει να βρει πώς να δημιουργήσει μόχλευση ενάντια στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος δεν έχει καμία διάθεση να υποχωρήσει στον εκφοβισμό του Τραμπ.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τόνισε στο Fox Business αυτή την εβδομάδα ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ινδία θα αναπτύξουν σύντομα εμπορικές συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, όπως και το Βιετνάμ.

«Όλοι έρχονται στο τραπέζι και βασικά η Κίνα είναι περικυκλωμένη», είπε. Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι ένα θέμα των συνομιλιών είναι να υπάρξει ένας κοινός στόχος: «Πώς θα κάνουμε την Κίνα να εξισορροπήσει ξανά; Αυτή είναι η μεγάλη νίκη εδώ».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ρωτήθηκε την Παρασκευή γιατί οι Αμερικανοί σύμμαχοι θα βοηθούσαν τις ΗΠΑ ώστε να αντιμετωπίσει την Κίνα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε την ίδια συμπεριφορά σε φίλους και εχθρούς. Η απάντηση που έδωσε εκείνη ήταν ότι «θα πρέπει να μιλήσετε με τους συμμάχους μας που μας προσεγγίζουν. Τα τηλέφωνα χτυπούν. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι χρειάζονται τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, χρειάζονται τις αγορές μας, χρειάζονται την καταναλωτική μας βάση».

Αλλά όλα όσα έκανε ο Τραμπ από τότε που επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο έχουν σχεδιαστεί για να καταστρέψουν ομάδες ομοϊδεατών δημοκρατιών, σχολιάζει το CNN σε ανάλυσή του. Πολλές φορές αυτή την εβδομάδα, διέψευσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Πάντα λέω ότι δημιουργήθηκε για να κάνει πραγματικά ζημιά στις Ηνωμένες Πολιτείες στο εμπόριο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν είναι ο μόνος όμως που μισεί την Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς αποκάλυψε την αποστροφή του για την ήπειρο στο φόρουμ για την ασφάλεια του Μονάχου και επίσης σε μια ομαδική συνομιλία αξιωματούχων σχετικά με τις αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.

Η κακία του Τραμπ για το δυτικό ημισφαίριο είναι επίσης ένα ζήτημα.

Μια ενοποιημένη εμπορική δύναμη της Βόρειας Αμερικής θεωρείται από καιρό ως ένα πιθανό ανάχωμα ενάντια στην Κίνα. Αλλά ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα καταλάβει τον Καναδά και έχει βάλει στο στόχαστρο το Μεξικό με μερικούς από τους πιο σκληρούς δασμούς του. Ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ προειδοποίησε ότι η παραδοσιακή σχέση της χώρας του με την Ουάσιγκτον έχει τελειώσει.

Ωστόσο, η ιδέα της οικοδόμησης ενός συμμαχικού μετώπου για να προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε τις εμπορικές πρακτικές της Κίνας είναι τόσο καλή ιδέα, που είναι περίεργο που κανείς δεν το είχε σκεφτεί πριν, σχολιάζει ο συντάκτης του δημοσιεύματος.

Το ερώτημα τώρα είναι αν ο Τραμπ έχει αποξενώσει τόσο πολύ τους φίλους της Αμερικής που θα αρνηθούν να του απαντήσουν σε μια πιθανή τηλεφωνική του κλήση.

«Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι ένας απίστευτα αναξιόπιστος εταίρος για οποιονδήποτε στον κόσμο και δεν ξέρω πώς θα επιστρέψουμε στο να είμαστε αξιόπιστοι», δήλωσε στο CNN την Πέμπτη ο Τζέισον Φούρμαν, ο οποίος προήδρευσε του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων στην κυβέρνηση Ομπάμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.