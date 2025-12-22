Chris Rea: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Βρετανός τραγουδιστής

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Βρετανός τραγουδοποιός Chris Rea, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της οικογένειάς του. Ο Rea υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της βρετανικής μουσικής σκηνής, με καριέρα που εκτεινόταν σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Μεγάλη αναγνώριση γνώρισε στα τέλη της δεκαετίας του 80', ενώ ιδιαίτερα αγαπητός ήταν και στο ελληνικό κοινό.

Στη διάρκεια της πορείας του κυκλοφόρησε 25 στούντιο άλμπουμ, συνδυάζοντας στοιχεία blues, pop, soul και soft rock. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκαταλέγονται το The Road to Hell - τίτλος και τραγούδι από άλμπουμ που έφτασε στο Νο 1 των βρετανικών charts - καθώς και το Driving Home for Christmas, που έχει καθιερωθεί ως διαχρονικό χριστουγεννιάτικο άκουσμα. Ιδιαίτερη απήχηση γνώρισαν επίσης τραγούδια όπως τα On the Beach και Josephine, τα οποία απέκτησαν δημοφιλία και στη χορευτική σκηνή των Βαλεαρίδων. Συνολικά, οι πωλήσεις των άλμπουμ του ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Ο Chris Rea γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο, από πατέρα ιταλικής καταγωγής και μητέρα ιρλανδικής. Ήταν ένα από τα επτά παιδιά της οικογένειας και είχε αναφερθεί στο παρελθόν στην αίσθηση του «ξένου» που ένιωθε μεγαλώνοντας: «Το να είσαι Ιρλανδός-Ιταλός σε ένα καφέ στο Μίντλεσμπρο σήμαινε ότι ξεκίνησα τη ζωή μου ως outsider», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Σε νεαρή ηλικία ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη μουσική, ενώ εργαζόταν σε χειρωνακτικές δουλειές, μεταξύ των οποίων και στο εργοστάσιο παγωτών του πατέρα του. Παράλληλα, είχε σκεφτεί ακόμη και το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τη δημοσιογραφία. Η μουσική, ωστόσο, επικράτησε: σε ηλικία 22 ετών εντάχθηκε στο συγκρότημα Magdalene, από το οποίο είχε περάσει στο παρελθόν και ο David Coverdale (μετέπειτα των Deep Purple). Ακολούθησε η συμμετοχή του στους Beautiful Losers, πριν ξεκινήσει σόλο καριέρα, όταν του προτάθηκε δισκογραφικό συμβόλαιο.

Το 1974 κυκλοφόρησε το πρώτο του single με τίτλο So Much Love, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακράς και επιτυχημένης προσωπικής διαδρομής στη διεθνή μουσική σκηνή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.