Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

CENTCOM: Η επιχείρηση «Ελευθερία» στο Ορμούζ μόλις ξεκίνησε

 Εκπρόσωπος της CENTCOM ανέφερε ότι πλοιοκτήτες και ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ανταποκριθεί θετικά στην επιχείρηση

CENTCOM

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε στο Al Jazeera ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Ελευθερία» για το Στενό του Ορμούζ είναι μια «προσωρινή» επιχείρηση που δημιουργεί έναν «ασφαλή διάδρομο» και μια «ομπρέλα ασφάλειας» πάνω από τη θαλάσσια οδό.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι πλοιοκτήτες και ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ανταποκριθεί θετικά στην επιχείρηση, η οποία «μόλις ξεκίνησε».

Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι τα εμπορικά πλοία μπορούν να διέρχονται με ασφάλεια από το στενό, προς όφελος των παγκόσμιων και περιφερειακών οικονομιών, πρόσθεσε.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στενά του Ορμούζ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή CENTCOM
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark