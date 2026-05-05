CENTCOM: Η επιχείρηση «Ελευθερία» στο Ορμούζ μόλις ξεκίνησε

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε στο Al Jazeera ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Ελευθερία» για το Στενό του Ορμούζ είναι μια «προσωρινή» επιχείρηση που δημιουργεί έναν «ασφαλή διάδρομο» και μια «ομπρέλα ασφάλειας» πάνω από τη θαλάσσια οδό.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι πλοιοκτήτες και ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ανταποκριθεί θετικά στην επιχείρηση, η οποία «μόλις ξεκίνησε».

Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι τα εμπορικά πλοία μπορούν να διέρχονται με ασφάλεια από το στενό, προς όφελος των παγκόσμιων και περιφερειακών οικονομιών, πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

