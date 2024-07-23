Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν οι νέοι συνδρομητές της Spotify για το β' τρίμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, οι επί πληρωμή συνδρομητές της εταιρείας, αυξήθηκαν κατά 12% στο εξεταζόμενο διάστημα, στα 246 εκατομμύρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών οι οποίοι τους τοποθετούσαν στα 245,2 εκατομμύρια, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg.

H Spotify έχει μειώσει σημαντικά τα κόστη της τον τελευταίο χρόνο, με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας, μειώνοντας το εργατικό δυναμικό της, καθώς και την παραγωγή podcast.

Επίσης, άρχισε να δρομολογεί τη δεύτερη αύξηση στο ποσό συνδρομής μέσα σε ένα χρόνο, ανεβάζοντας το ατομικό premium πακέτο στις ΗΠΑ στα 11,99 δολ.

Πηγή: skai.gr

