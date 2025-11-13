Δέκα χρόνια μετά, η Γαλλία θυμάται σήμερα τις τζιχαντιστικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015, που άφησαν πίσω 132 νεκρούς και πάνω από 350 τραυματίες στο Παρίσι και προάστιά του.

Αρχκά, περίπου στις 21:30 το βράδυ, τρεις βομβιστές-καμικάζι πυροδοτούσαν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι κοντά στο Stade de France, στο Σεν Ντενί, όπου διεξαγόταν αγώνας των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου Γαλλίας-Γερμανίας, σκοτώνοντας έναν Πορτογάλο συνταξιούχο οδηγό.

Λίγο αργότερα, ένοπλοι άρχιζαν να πολυβολούν εναντίον μπαρ και εστιατορίων σε πολυσύχναστες συνοικίες της γαλλικής πρωτεύουσας και στις 21:40, ομάδα τζιχαντιστών καταφτάνει στο Μπατακλάν, παρισινό θέατρο και χώρο θεαμάτων όπου έπαιζε το καλιφορνέζικο συγκρότημα της χαρντ ροκ, Eagles of Death Metal.

Τα πρώτα θύματα πέφτουν στο πεζοδρόμιο, κατόπιν οι οπλοφόροι εισέβαλαν κι άρχισαν να ρίχνουν μέσα στον χώρο της συναυλίας. Ο εφιάλτης διαρκεί σχεδόν τρεις ώρες, ως την επέμβαση ειδικών δυνάμεων.

Οι επιθέσεις, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), στοίχισαν τη ζωή σε 130 ανθρώπους - ανάμεσά τους 90 στο Μπατακλάν - και τραυμάτισαν άλλους 350 και πλέον.

Δυο άνθρωποι που επέζησαν στο Μπατακλάν αυτοκτόνησαν αργότερα, αυξάνοντας τον επίσημο απολογισμό στους 132 νεκρούς.

Ο Σαλάμ Αμπντεσλάμ, το μοναδικό μέρος της ομάδας των τζιχαντιστών στη ζωή, καταδικάστηκε τον Ιούνιο του 2022 στη Γαλλία να εκτίσει ισόβια κάθειρξη. Τα υπόλοιπα εννιά μέλη της ομάδας ανατινάχθηκαν ή σκοτώθηκαν από τις γαλλικές δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Εκδηλώσεις μνήμης με οδοιπορικό στους τόπους των επιθέσεων

Η ημέρα των τελετών μνήμης θα ακολουθήσει την μακάβρια πορεία των τζιχαστιστών.

Στο Παρίσι προβλέπονται τελετές σε καθεμιά από τις τοποθεσίες όπου έγιναν επιθέσεις, από το ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας ως το Μπατακλάν, το διάστημα 12:30-14:30 (13:30-15:30 ώρες Ελλάδας).

Λουλούδια και κεριά έξω από το εστιατόριο Le Carillon στο Παρίσι, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις του 2015

Ξεκινώντας στις 12:30 ώρα Ελλάδας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να πάει σε καθέναν από τους τόπους όπου διαπράχθηκαν οι επιθέσεις.

Επίσης, ένας κήπος προς τιμή των θυμάτων αναμένεται να εγκαινιαστεί προς το τέλος της ημέρας πίσω από το Hôtel-de-Ville, στην καρδιά της πόλης.

Οι τελετές θα αναμεταδίδονται απευθείας στην Πλατεία της Δημοκρατίας, εμβληματικό τόπο συγκέντρωσης των κατοίκων της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου ο δήμος του Παρισιού κάλεσε τους πολίτες να κάνουν «χειρονομία μνήμης» αφήνοντας «κεριά, λουλούδια ή μερικά λόγια»

Ο πύργος του Άιφελ φωταγωγήθηκε από χθες στα χρώματα του γαλλικού εθνικού συμβόλου μόλις έπεσε το σκοτάδι και το ίδιο θα γίνει σήμερα, σύμφωνα με τον δήμο.

🇫🇷 La tour Eiffel a été illuminée aux couleurs du drapeau français, à la veille du dixième anniversaire des attentats qui ont fait 130 morts et plus de 400 blessés à Paris, le 13 novembre 2015.#13novembre



pic.twitter.com/0gUPj53xTn — RELAY PRESS 🗞️ (@RELAYPRESS) November 12, 2025

Annus horribilis

Οι επιθέσεις είχαν γίνει στα τέλη χρονιάς που σημαδεύτηκε από σειρά τρομοκρατικών ενεργειών στη Γαλλία από τζιχαντιστές: στην εβδομαδιαία σατιρική εφημερίδα Charlie Hebdo στο Παρίσι την 7η Ιανουαρίου (12 νεκροί, ανάμεσά τους οι σκιτσογράφοι Cabu, Charb, Honoré, Tignous και Wolinski), εναντίον δημοτικού αστυνομικού σε προάστιο της πρωτεύουσας την 8η Ιανουαρίου, την ομηρία σε εβραϊκό κατάστημα στο Παρίσι την 9η Ιανουαρίου (4 νεκροί), τον φόνο μητέρας 32 ετών σε χώρο στάθμευσης κοντά στο Παρίσι τη 19η Απριλίου και τον αποκεφαλισμό επιχειρηματία την 26η Ιουνίου στο Σεντ Κεντάν Φαλαβιέ (νοτιοανατολικά).

Την 21η Αυγούστου, μαροκινός που είχε ορκιστεί πίστη στο ΙΚ επιβιβάστηκε στις Βρυξέλλες στο τρένο Άμστερνταμ-Παρίσι, οπλισμένος και έχοντας μαζί του μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό. Τραυμάτισε σοβαρά επιβάτη προτού τον εξουδετερώσουν άλλοι επιβάτες, ανάμεσά τους δυο αμερικανοί στρατιώτες με πολιτικά που είχαν άδεια κι έκαναν διακοπές στην Ευρώπη.

Νέο μουσείο-μνημείο της τρομοκρατίας (Musée-mémorial du terrorisme, MMT) αναμένεται να ανοίξει στα τέλη του 2029 ή στις αρχές του 2030 στο Παρίσι. Θα είναι κατά μεγάλο μέρος του αφιερωμένο στις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015.

Πηγή: skai.gr

