Αντιτορπιλικό των ΗΠΑ σταμάτησε ένα ακόμη τάνκερ να πλεύσει σε ιρανικό λιμάνι

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι το αντιτορπιλικό USS Rafael Peralta, με κατευθυνόμενους πυραύλους, σταμάτησε το M/T Stream «αφού επιχείρησε να πλεύσει σε ιρανικό λιμάνι» την Κυριακή.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιελάμβανε επίσης μια φωτογραφία των δύο πλοίων, η CENTCOM ανέφερε ότι η ενέργεια ήταν μέρος του «αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ».

Guided-missile destroyer USS Rafael Peralta (DDG 115) enforces the U.S. blockade of Iranian ports against M/T Stream after it attempted to sail to an Iranian port, April 26. pic.twitter.com/mPCIp5rLlO — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026

Σύμφωνα με την MarineTraffic, εταιρεία παροχής ναυτιλιακών αναλύσεων, το M/T Stream είναι ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου που φέρει ιρανική σημαία, και αναφέρθηκε τελευταία φορά ότι βρισκόταν στο Στενό της Μαλάκα στη Νοτιοανατολική Ασία πριν από 13 ημέρες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε νωρίτερα τις ΗΠΑ για «πειρατεία και ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα» για την κατάληψη δύο άλλων πετρελαιοφόρων που συνδέονται με το Ιράν, του Majestic X και του Tifani.

