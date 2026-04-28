Αντιτορπιλικό των ΗΠΑ σταμάτησε ένα ακόμη τάνκερ να πλεύσει σε ιρανικό λιμάνι

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), σε ανάρτηση στο Χ, ανέφερε ότι η ενέργεια ήταν μέρος του «αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ»

Αντιτορπιλικό USS Rafael Peralta

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι το αντιτορπιλικό USS Rafael Peralta, με κατευθυνόμενους πυραύλους, σταμάτησε το M/T Stream «αφού επιχείρησε να πλεύσει σε ιρανικό λιμάνι» την Κυριακή.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιελάμβανε επίσης μια φωτογραφία των δύο πλοίων, η CENTCOM ανέφερε ότι η ενέργεια ήταν μέρος του «αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με την MarineTraffic, εταιρεία παροχής ναυτιλιακών αναλύσεων, το M/T Stream είναι ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου που φέρει ιρανική σημαία, και αναφέρθηκε τελευταία φορά ότι βρισκόταν στο Στενό της Μαλάκα στη Νοτιοανατολική Ασία πριν από 13 ημέρες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε νωρίτερα τις ΗΠΑ για «πειρατεία και ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα» για την κατάληψη δύο άλλων πετρελαιοφόρων που συνδέονται με το Ιράν, του Majestic X και του Tifani.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

