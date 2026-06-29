Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς σε εμπορικό δρόμο στο δυτικό Λονδίνο - Συνελήφθη ο οδηγός

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας απαγγέλθηκαν εναντίον ενός 34χρονου άνδρα ο οποίος παρέσυρε πεζούς με το αυτοκίνητό του σε έναν πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο στο δυτικό Λονδίνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ealing Broadway, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τρία χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία.

Ο Τιμίρ Αχμέντ Μοχάμεντ κατηγορείται για πέντε ξεχωριστές περιπτώσεις απόπειρας ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, το κατηγορητήριο σε βάρος του περιλαμβάνει τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, της εγκατάλειψης του σημείου του ατυχήματος, της άρνησης υποβολής σε έλεγχο αλκοτέστ, καθώς και της πρόκλησης εγκληματικής φθοράς.

Ο 34χρονος παραμένει προφυλακισμένος και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου του Willesden.

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν τις δραματικές στιγμές μετά το συμβάν, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες στη μέση του δρόμου, μπροστά στα μάτια δεκάδων σοκαρισμένων περαστικών.

🇬🇧: Somalia-born British man, 34, arrested on suspicion of attempted murder after car hits five pedestrians in Ealing Broadway , West London. pic.twitter.com/K8l1tqWjDP — WhySoSerious (@Kristo40137756) June 28, 2026

Three people have been taken to hospital after a car struck pedestrians in Ealing Broadway this afternoon.



The collision happened outside Marks & Spencer on The Broadway at around 2.30pm. The London Ambulance Service treated three people at the scene and took one to a major… pic.twitter.com/b6DpPLPfBo — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) June 27, 2026

Πηγή: skai.gr

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