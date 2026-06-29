Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς σε εμπορικό δρόμο στο δυτικό Λονδίνο - Συνελήφθη ο οδηγός

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν τις δραματικές στιγμές μετά το συμβάν, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες στη μέση του δρόμου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Βρετανία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας απαγγέλθηκαν εναντίον ενός 34χρονου άνδρα ο οποίος παρέσυρε πεζούς με το αυτοκίνητό του σε έναν πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο στο δυτικό Λονδίνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ealing Broadway, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά πέντε άτομα, εκ των οποίων τα τρία χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία.

Ο Τιμίρ Αχμέντ Μοχάμεντ κατηγορείται για πέντε ξεχωριστές περιπτώσεις απόπειρας ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, το κατηγορητήριο σε βάρος του περιλαμβάνει τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, της εγκατάλειψης του σημείου του ατυχήματος, της άρνησης υποβολής σε έλεγχο αλκοτέστ, καθώς και της πρόκλησης εγκληματικής φθοράς.

Ο 34χρονος παραμένει προφυλακισμένος και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου του Willesden. 

Βίντεο από το σημείο καταγράφουν τις δραματικές στιγμές μετά το συμβάν, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματίες στη μέση του δρόμου, μπροστά στα μάτια δεκάδων σοκαρισμένων περαστικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λονδίνο παράσυρση αυτοκίνητα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark

Απόρρητο