Η Τζέιν Ντίγκμπι (Jane Digby) ήταν μία πανέμορφη αγγλίδα αριστοκράτισσα, με πολυτάραχη ερωτική ζωή στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, τέσσερις γάμους, πάμπολλους εραστές και αρκετά νεκρά παιδιά.

Στην Ελλάδα ήρθε το 1841, μετά τον γάμο της με τον 24χρονο Κερκυραίο μεγαλοκτηματία, κόντε Σπυρίδωνα Θεοτόκη, ο οποίος μονομάχησε για να την κερδίσει με τον δεύτερο σύζυγο της, βαρόνο Καρλ φον Φένιγκεν, στο Μόναχο.

Μάλιστα εκεί είχε γίνει μία από τις ερωμένες του βασιλιά Λουδοβίκου Α’, πατέρα του Όθωνα, ο οποίος ήταν ξετρελαμένος μαζί της.

Το νιόπαντρο ζευγάρι εγκαταστάθηκε στην Αθήνα με τον γιο τους Λεωνίδα, όταν ο σύζυγός της κλήθηκε να υπηρετήσει στην αυλή του Οθωνα.

Η νεαρή κοντέσα ζούσε σε ένα πολυτελές μέγαρο στην οδό Σωκράτους 67 και έκανε συνεχώς ερωτικούς δεσμούς – το ίδιο όμως και ο Κόντες Θεοτόκης. Ο γάμος τους διαλύθηκε το 1846, όταν ο εξάχρονος Λεωνίδας έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού τους και σκοτώθηκε.

Για λίγα χρόνια, η Τζέιν ταξίδεψε στην Ευρώπη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία και το 1852 επανήλθε στην Αθήνα. Στα χρόνια της παραμονής της στη μετεπαναστατική Ελλάδα, η Τζέιν σκανδάλισε τη μικρή αθηναϊκή κοινωνία καθώς, μετά τον Λουδοβίκο Α’, έγινε ερωμένη και του βασιλιά Όθωνα αλλά και του στρατηγού και αγωνιστή του ‘21 Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, με τον οποίο λέγεται ότι ήταν ερωτευμένη η βασίλισσα Αμαλία.

Η Τζέιν Ντίγκμπι (Jane Digby) - Πίνακας του William Charles Ross, 1850

Επίσης, έκανε δεσμό με πολλούς άλλους άνδρες, ανάμεσα τους ο Γάλλος πρεσβευτή Πισκατόρυ, ένα γεγονός που σκανδάλισε (κι άλλο) την υψηλή κοινωνία της εποχής.

Λέγεται μάλιστα ότι ήταν στενές φίλες με τη Δούκισσα της Πλακεντίας, με την οποία τελικά διέρρηξε τη σχέση της για τα μάτια του νεαρού Αθηναίου, του Φίλιππου Πιττακού.

Σε ηλικία πια 46 ετών – και ακόμα καλλονή - η Κοντέσα Θεοτόκη έφυγε για τη Μέση Ανατολή και δεν ξαναεπέστρεψε στην Ελλάδα. Στη Συρία γνώρισε τον κατά 20 χρόνια νεώτερο της βεδουίνο Σεΐχη Μαντζουέλ ελ Μεζράμπ και τον ερωτεύτηκε τρελά.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν σύμφωνα με τον μουσουλμανικό νόμο και εκείνη πήρε το όνομα Τζέιν Ελίζαμπεθ Ντίγκμπι ελ Μεζράμπ.

Ο γάμος τους ήταν ευτυχισμένος και διήρκεσε μέχρι τον θάνατό της 28 χρόνια αργότερα.

Η Ντίγκμπι υιοθέτησε την αραβική ενδυμασία και έμαθε αραβικά, εκτός από τις άλλες οκτώ γλώσσες που μιλούσε ήδη άπταιστα. Τομ μισό χρόνο της τον περνούσε νομαδικά, ζώντας σε σκηνές από τρίχες κατσίκας στην έρημο, ενώ το υπόλοιπο ζούσε σε μια μεγαλοπρεπή βίλα που είχε χτίσει στη Δαμασκό, δίνοντας δεξιώσεις και κάνοντας παρέα με Άγγλους και Άραβες αριστοκράτες και επιχειρηματίες.

Η Ντίγκμπι πέθανε σε ηλικία 74 ετών από πυρετό και δυσεντερία στη Δαμασκό στις 11 Αυγούστου 1881 και θάφτηκε στο Προτεσταντικό Νεκροταφείο, με το άλογό της να παρευρίσκεται στην κηδεία της.

Μέσα σε 25 χρόνια, είχε κάνει 4 γάμους, έξι παιδιά (που όλα πέθαναν σε νεαρή ηλικία) και είχε προκαλέσει αμέτρητα ερωτικά σκάνδαλα στις πόλεις που έζησε, κάνοντας τη ζωή της μυθιστορηματική.

Με πληροφορίες από Wikipedia, Σαν Σήμερα

Κεντρική φωτογραφία: Πορτρέτο της Jane Digby από τον Joseph Karl Stieler, 1831

Πηγή: skai.gr

