Αυστραλός σκηνοθέτησε την απαγωγή του για να περάσει το βράδυ με την ερωμένη του - Τού ζητά αποζημίωση η αστυνομία Κόσμος 16:52, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Πωλ Λέρα από τη Νέα Νότια Ουαλία σκηνοθέτησε την απαγωγή του παραμονή πρωτοχρονιάς για να περάσει το βράδυ του με μία άλλη γυναίκα αντί της συντρόφου του