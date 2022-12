Αυστραλία: Τρεις νεκροί, οι δύο αστυνομικοί, από πυρά στο Κουίνσλαντ

Δύο αστυνομικοί - ένας άντρας και μια γυναίκα - και ακόμη ένα άτομο δολοφονήθηκαν από πυρά σε απομακρυσμένη ιδιοκτησία στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Οι αξιωματικοί πήγαν στην περιοχή έπειτα από αναφορές για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου ατόμου στο Wieambilla - 270 χιλιόμετρα (168 μίλια) δυτικά του Μπρίσμπεϊν.

Οι δράστες εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι, δήλωσε η αστυνομία σε συνέντευξη Τύπου. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους «μέχρι νεωτέρας».

Η Καταρίνα Κάρολ, αστυνομικός επίτροπος του Κουίνσλαντ, είπε ότι τέσσερις αστυνομικοί παρευρέθηκαν στην απομακρυσμένη ιδιοκτησία.

Από τους δύο επιζώντες αστυνομικούς, ο ένας χτυπήθηκε επιδερμικά από σφαίρα, ενώ ο άλλος κατάφερε να διαφύγει από την ιδιοκτησία. Και οι δύο λαμβάνουν θεραπεία στο νοσοκομείο.

Footage has emerged from the scene of an alleged shooting on a rural property at Wains Road in Wieambilla where two officers, one male and one female, have been confirmed dead. pic.twitter.com/Ibb8SwPKVO