Κλιμακώνει κατακόρυφα τη ρητορική του έναντι του Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Τούρκος πρόεδρος απείλησε το Σάββατο ότι εάν δεν διεξάγονταν διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η χώρα του θα «έδειχνε στο Ισραήλ τη θέση του».

«Την ημέρα της εκεχειρίας, το Ισραήλ σκότωσε εκατοντάδες αθώους Λιβανέζους. Ο Νετανιάχου είναι τυφλωμένος από το αίμα και το μίσος. Αν το Πακιστάν δεν μεσολαβούσε στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα είχαμε δείξει στο Ισραήλ τη θέση του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν σε ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στη Ριζούντα.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε: «Όπως ''μπήκαμε'' στη Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε. Θα απαιτηθεί δύναμη και ενότητα».

Το Σάββατο, ο Νετανιάχου άσκησε έντονη κριτική στον Ερντογάν και ισχυρίστηκε ότι διώκει Κούρδους στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η Τουρκία επέκρινε τον Νετανιάχου για τα σχόλιά του εναντίον του Ερντογάν, λέγοντας: «Όλοι γνωρίζουν ότι δεν έχει ηθικές αξίες ή νομιμότητα να κάνει κήρυγμα σε κανέναν».

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail konusunda:



"Nasıl ki Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek aynısını İsrail'e de yapabiliriz.



Yapmamamız için bir sebep yok. Sadece güçlü olmayız ki bu adımları atalım..." pic.twitter.com/GrgzPvmfjN — 23 DERECE (@yirmiucderece) April 11, 2026

Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση το Σάββατο στον Τούρκο πρόεδρο, αφότου Τούρκοι εισαγγελείς φέρονται να απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον 35 κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας περισσότερα από 4.500 χρόνια φυλάκισης συνολικά.



Μεταξύ άλλων, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι σφαγίασε Κούρδους στη χώρα του.



«Το Ισραήλ υπό την ηγεσία μου θα συνεχίσει να μάχεται το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους αντιπροσώπους του, σε αντίθεση με τον Ερντογάν που τους φιλοξενεί και σφαγίασε τους δικούς του Κούρδους πολίτες», έγραψε στο X.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, οι εισαγγελείς ζητούν συνολικά έως και 4.596 χρόνια φυλάκισης για τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς, του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και του αρχηγού του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ.



Κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, καθώς και για παρεμπόδιση του στολίσκου Sumud να φτάσει στη Γάζα το 2025 και για κακοποίηση των συμμετεχόντων.

Μετωπική σύγκρουση Άγκυρας – Ιερουσαλήμ σημειώνεται τις τελευταίες ώρες, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «Χίτλερ» όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Ο Νετανιάχου, που χαρακτηρίζεται ως ο Χίτλερ της εποχής μας λόγω των εγκλημάτων που έχει διαπράξει, είναι ένας άνθρωπος με γνωστό ιστορικό και είναι γνωστό ποιος είναι» αναφέρει το τουρκικό υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

