Η Γερμανία και το «θρίλερ» με τα πυροτεχνήματα

Η παράδοση των πρωτοχρονιάτικων πυροτεχνημάτων επανέρχεται και διχάζει και φέτος τους Γερμανούς. Αυξάνεται ο αριθμός αυτών που ζητούν πλέον απαγόρευση.Στη Γερμανία, τα πυροτεχνήματα της Πρωτοχρονιάς έχουν γίνει εδώ και χρόνια πεδίο έντονης κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.



Από τη μία πλευρά, η μακρά παράδοση σε βαρελότα και ρουκέτες κατά την αλλαγή του χρόνου και από την άλλη, οι φωνές, που διαρκώς αυξάνονται και ζητούν περιορισμούς ακόμη και ολική απαγόρευση. Επιχειρήματά τους η ασφάλεια, η υγεία και το στρες που προκαλούν σε ανθρώπους και ζώα, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος.

Πηγή: Deutsche Welle

Δεν γνωρίζει σύνορα… η αγάπη για τα πυροτεχνήματαΟ νόμος στη Γερμανία επιτρέπει κανονικά την πώληση πυροτεχνημάτων μόνο για τρεις ημέρες πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, και ιδίως κατά την περίοδο της πανδημίας, επιβλήθηκαν επανειλημμένα γενικές απαγορεύσεις πώλησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους Γερμανούς κατασκευαστές. Επίσης οδήγησε πολλούς να αναζητήσουν πυροτεχνήματα σε γειτονικές χώρες, όπως η Πολωνία, η Δανία και η Τσεχία, όπου τα πυροτεχνήματα πωλούνται με λιγότερους περιορισμούς.Ωστόσο φέτος μόνο μια μερίδα κατοίκων δηλώνει ότι θέλει να γιορτάσει την αλλαγή του χρόνου με πυροτεχνήματα. Δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι η πλειονότητα είτε δεν τα χρησιμοποιεί είτε θα προτιμούσε πιο αυστηρούς περιορισμούς: Σχεδόν οι μισοί Γερμανοί τάσσονται υπέρ μιας συνολικής απαγόρευσης, με εξαίρεση τα πολύ μικρά και ακίνδυνα είδη.Οι λόγοι πολλοί: Κάθε Πρωτοχρονιά καταγράφονται σοβαροί τραυματισμοί, συχνά από παράνομα, εξαιρετικά ισχυρά πυροτεχνήματα που εισάγονται λαθραία από το εξωτερικό. Παράλληλα, τα πυροτεχνήματα εντείνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, προκαλούν τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων, άγχος και φόβο στα κατοικίδια ζώα, ενώ αυξάνουν και το στρες, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, σε ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα, ηλικιωμένους, πρόσφυγες από εμπόλεμες ζώνες.Πάντως μέχρι στιγμής, πως κάθε χρόνο πλέον, η Γερμανία καταφεύγει σε τοπικές απαγορεύσεις και ζώνες περιορισμού των πυροτεχνημάτων, μεταθέτοντας τη συζήτηση για πιο δομικές αλλαγές… για του χρόνου.Πηγές: dpa, dw, rnd

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.