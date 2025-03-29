«Το συζητάει» ο Πιστόριους για στρατό στην Ουκρανία;

Το ενδεχόμενο αποστολής «χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία για τη διασφάλιση της ειρήνης» εξετάζουν από κοινού ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και ο Εσθονός ομόλογός του Χάνο Πέβκουρ. Αυτό υποστηρίζει η γερμανική εφημερίδα Berliner Zeitung, επικαλούμενη με τη σειρά της σχετικό δημοσίευμα του Politico.

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες ο σοσιαλδημοκράτης (υπηρεσιακός) υπουργός Άμυνας της Γερμανίας δήλωσε την Πέμπτη, σε κλειστή εκδήλωση στο Βερολίνο, ότι «δεν μπορεί να φανταστεί μία κατάσταση, στην οποία η Γερμανία δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για μία εκεχειρία ή ακόμη περισσότερο για την ειρήνευση», αλλά αυτό εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως για παράδειγμα «πόσα στρατεύματα θα χρειαστούν και ποια εντολή θα έχουν» και πάντως «δεν είναι κάτι που πρέπει να συζητείται δημοσίως».

Παραμένει ο Πιστόριους στο υπουργείο;

Μέχρι στιγμής ο απερχόμενος σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Όλαφ Σολτς, αλλά και ο ίδιος ο Πιστόριους δήλωναν ότι η αποστολή στρατιωτών σε ουκρανικό έδαφος «δεν αποτελεί επιλογή για τη Γερμανία» ή ότι είναι «πρόωρη» κάθε σχετική συζήτηση. Σε αντίθεση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, που είχε θέσει το ζήτημα από πέρσι, ο Σολτς εκτιμούσε λίγο πριν από τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου στη Γερμανία ότι «παραμένει άδηλο αν θα υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία και αν θα τεθεί ζήτημα διασφάλισης της εκεχειρίας αυτής από μία διεθνή στρατιωτική δύναμη».

Αλλά και ο νικητής των εκλογών, ο χριστιανοδημοκράτης Φρίντριχ Μερτς, έλεγε την εποχή εκείνη ότι «είναι ακόμη νωρίς για να τεθεί το συγκεκριμένο ζήτημα». Το πρώτο ζήτημα που θα τεθεί βέβαια, καθώς ο ίδιος ετοιμάζεται να σχηματίσει μία κυβέρνηση «μεγάλου συνασπισμού» με τους Σοσιαλδημοκράτες, είναι αν θα παραμείνει στο υπουργείο Άμυνας ο Πιστόριους.

Αναλυτές στο Βερολίνο εκτιμούν ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά πιθανό σενάριο, ιδιαίτερα εάν επαληθευθούν τα προγνωστικά για μία «συμφωνία-πακέτο» με τους Σοσιαλδημοκράτες να αναλαμβάνουν τα υπουργεία Άμυνας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης (σε αυτή την περίπτωση ο συμπρόεδρος του SPD Λαρς Κλίνγκμπαϊλ θα είχε τον πρώτο λόγο για το υπουργείο Οικονομικών) και τους Χριστιανοδημοκράτες να αναλαμβάνουν τα χαρτοφυλάκια της Οικονομίας και των Εσωτερικών, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών, για πρώτη φορά μετά από 58 χρόνια! Η Bild ήδη θεωρεί βέβαιη την παραμονή του Πιστόριους στο υπουργείο Άμυνας. Όλα αυτά είναι όμως σενάρια, προς το παρόν.

Σύμφωνα με το Spiegel Online η Ομάδα Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας προετοιμάζει νέα συνάντηση στις Βρυξέλλες, στις 11 Απριλίου, στην οποία θα συμμετάσχουν η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς και «μερικές ακόμη χώρες», που υποστηρίζουν το Κίεβο. Πρόσκληση έχει επιδοθεί και στις ΗΠΑ. Για μία ακόμη φορά, η βρετανική διπλωματία επωμίζεται σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την «επόμενη μέρα» στην Ουκρανία.

Νέος «συναγερμός» για ρωσικό κατασκοπευτικό

Στο μεταξύ σναγερμός σήμανε την Παρασκευή στη Γερμανία, όταν ένα ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος παραβίασε τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Δύο γερμανικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την στρατιωτική βάση του Λάαγκε, κοντά στο Ροστόκ και αναχαίτισαν το ρωσικό αεροσκάφος τύπου Ιλιούσιν, που δεν είχε υποβάλει σχέδιο πτήσης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας, παρόμοια περιστατικά καταγράφονται συχνά τα τελευταία δύο χρόνια. Η αναχαίτηση αποτελεί τμήμα του σχεδιασμού Quick Reaction Alert (QRA), που προβλέπει ότι η «Λουφτβάφε» θα πρέπει να είναι σε θέση, επί 365 ημέρες τον χρόνο, να απογειώνει εντός 15λέπτου δύο μαχητικά τύπου Eurofighter από τη βάση του Λάαγκε σε περίπτωση συναγερμού.



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.