Η άγνωστη Μιανμάρ: Η χώρα της Aung San Suu Kyi και η στρατωτική χούντα

Ο φονικός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ φέρνει στο προσκήνιο την άγνωστη και φτωχή αυτή χώρα, η ιστορία της οποίας είναι γεμάτη από πολιτικές συγκρούσεις και εμφυλίους. Η χώρα κυβερνάται από στρατιωτική χούντα από το 2020.

Πού βρίσκεται η Μιανμάρ

Η Μιανμάρ, γνωστή και ως Βιρμανία (ήταν η επίσημη ονομασία ως το 1989), βρίσκεται στη βορειοδυτική Νοτιοανατολική Ασία. Έχει πληθυσμό περίπου 55 εκατομμύρια και συνορεύει με την Ινδία και το Μπαγκλαντές στα βορειοδυτικά της, την Κίνα στα βορειοανατολικά της, το Λάος και την Ταϊλάνδη στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της, και τη Θάλασσα Ανταμάν και τον Κόλπο της Βεγγάλης στα νότια και νοτιοδυτικά της.

Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Νάι Πι Τάου που είναι η 3η μεγαλύτερη πόλη. Η μεγαλύτερη πόλη είναι η Γιανγκόν, πρώην Ρανγκούν.

Πραξικοπήματα και συγκρούσεις

Αν και η ιστορία της ξεκινά από τα πρϊοστορικά χρόνια, έγινε ανεξάρτητο κράτος μόλις στις 4 Ιανουαρίου 1948, αποτινάσσοντας τη βρετανική κυριαρχία.

Η ιστορία της Μιανμάρ μετά την ανεξαρτησία είναι γεμάτη από αναταραχές και συγκρούσεις που φτάνουν μέχρι και σήμερα. Το πραξικόπημα του 1962 είχε ως αποτέλεσμα μια στρατιωτική δικτατορία υπό το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βιρμανίας.

Η χώρα παραμένει διχασμένη από εθνοτικές διαμάχες και βιώνει έναν από τους μακροβιότερους εμφύλιους πολέμους στον κόσμο, που ακόμη συνεχίζεται.

Τα Ηνωμένα Έθνη και αρκετοί άλλοι οργανισμοί έχουν αναφέρει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Το 2011, η στρατιωτική χούντα διαλύθηκε επίσημα μετά από γενικές εκλογές του 2010.

Η Aung San Suu Kyi και άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και διεξήχθησαν γενικές εκλογές το 2015, που οδήγησε σε βελτιωμένες εξωτερικές σχέσεις και χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων, αν και η μεταχείριση των μειονοτήτων, ιδιαίτερα σε σχέση με τη σύγκρουση των Ροχίνγκια, συνέχισε να αποτελεί πηγή διεθνούς έντασης και ανησυχίας.

Μετά τις γενικές εκλογές της Μιανμάρ του 2020, στις οποίες το κόμμα της Aung San Suu Kyi κέρδισε την πλειοψηφία, ο στρατός κατέλαβε και πάλι την εξουσία με πραξικόπημα.

Το πραξικόπημα, το οποίο καταδικάστηκε ευρέως από τη διεθνή κοινότητα, οδήγησε σε μεγάλες διαδηλώσεις στη Μιανμάρ και κατεστάλη βίαια από τον στρατό, ενώ γιγαντώθηκε ο εμφύλιος.

Ο στρατός συνέλαβε ξανά την Aung San Suu Kyi για να την απομακρύνει από τη δημόσια ζωή και την κατηγόρησε για μια σειρά από υποθέσεις, από διαφθορά μέχρι και παραβίαση των πρωτοκόλλων για τον COVID-19.

Όλες οι κατηγορίες εναντίον της έχουν «πολιτικά κίνητρα» σύμφωνα με ανεξάρτητους παρατηρητές.

Η Μιανμάρ υποφέρει εδώ και πολύ καιρό από αστάθεια, βία, διαφθορά, κακές υποδομές, καθώς και από μακρά ιστορία αποικιακής εκμετάλλευσης.

Το χάσμα στα εισοδήματα στη Μιανμάρ είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομίας ελέγχεται από τους φίλους της στρατιωτικής χούντας.

Η Μιανμάρ είναι μια από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Από το 2021, περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν σε ολόκληρη τη Μιανμάρ λόγω του εμφυλίου πολέμου μετά το πραξικόπημα, με περισσότερα από τρία εκατομμύρια άτομα να έχουν άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), υπάρχουν πάνω από 1,3 εκατομμύρια πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό.

