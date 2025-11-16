Λογαριασμός
Ο Τραμπ επισκέφθηκε απροσδόκητα νιόπαντρους στο Μαρ-α-Λάγκο - Τι πρόταση τούς έκανε - Βίντεο

Πολλοί χρήστες των κοινωνικών μέσων είδαν την απροσδόκητη επίσκεψη ως ένα αστείο και αξέχαστο «δώρο» για το ζευγάρι, άλλοι ήταν πιο κυνικοί... 

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε απροσδόκητα νιόπαντρους σε γάμο που λάμβανε χώρα στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο. 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχάρη τους νεόνυμφους, και αστειευόμενος(;) τούς έκανε μια πρόταση, δηλώνοντας ήθελε να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία τους σε μια διαφήμιση ξενοδοχείου του. Μάλιστα, μετά από αυτό, άρχισε να μιλάει για το ποιος θα μπορούσε να... τον οδηγήσει στον παράδεισο.

Πολλοί χρήστες των κοινωνικών μέσων είδαν την απροσδόκητη επίσκεψη ως ένα αστείο και αξέχαστο «δώρο» για το ζευγάρι, ενώ άλλοι ήταν πιο κυνικοί, και την είδαν ως διαφημιστικό κόλπο, μια προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να διαφημίσει τα ξενοδοχεία του. 

Πηγή: skai.gr

