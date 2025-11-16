Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε απροσδόκητα νιόπαντρους σε γάμο που λάμβανε χώρα στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο.

💒Trump unexpectedly crashed a wedding taking place at his Mar-a-Lago resort



The U.S. President congratulated the newlyweds, joked that he wanted to use their photo in a hotel ad, and even slipped into talking about who might get him into heaven.



Many users saw the surprise… pic.twitter.com/JFylRPUgNi November 16, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχάρη τους νεόνυμφους, και αστειευόμενος(;) τούς έκανε μια πρόταση, δηλώνοντας ήθελε να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία τους σε μια διαφήμιση ξενοδοχείου του. Μάλιστα, μετά από αυτό, άρχισε να μιλάει για το ποιος θα μπορούσε να... τον οδηγήσει στον παράδεισο.

Πολλοί χρήστες των κοινωνικών μέσων είδαν την απροσδόκητη επίσκεψη ως ένα αστείο και αξέχαστο «δώρο» για το ζευγάρι, ενώ άλλοι ήταν πιο κυνικοί, και την είδαν ως διαφημιστικό κόλπο, μια προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να διαφημίσει τα ξενοδοχεία του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.