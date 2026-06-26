«Μπράβο Νικόλ»: Έντονες αντιδράσεις της ομογένειας για τα F-35 στην Τουρκία

Εντείνονται οι αντιδράσεις επίλεκτων μελών της ομογένειας για το -φαινομενικά- τραμπικό «δώρο» των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ένα μεγάλο «μπράβο» στην Ελληνοαμερικανίδα βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων, Νικόλ Μαλλιωτάκη έστειλε ο Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council (HALC).

«Υπάρχει διακομματική αντίθεση. Όσο η Τουρκία βρίσκεται υπό την ηγεσία του Ερντογάν, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με το Ιράν και τη Ρωσία, φιλοξενεί τη Χαμάς και παραμένει το μόνο μέλος του ΝΑΤΟ που δεν επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, η Τουρκία ΔΕΝ πρέπει να λαμβάνει τα καλύτερα αεροσκάφη και τον στρατιωτικό εξοπλισμό μας», υπογράμμισε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής.

«Μπράβο στη Ν. Μαλλιωτάκη - οι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35, οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκαν οι κυρώσεις CAATSA και οι λόγοι για τους οποίους το Κογκρέσο έχει "παγώσει" τις πωλήσεις όπλων παραμένουν όλοι σε ισχύ. Μάλιστα, το κατηγορητήριο εναντίον της Άγκυρας είναι ακόμη μεγαλύτερο σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζεμενίδης, ενώ κατόπιν αντέδρασε και ο Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Πάπας.

Όπως έχουμε πει, άλλο τι ανακοινώνεται κι άλλο το γίνεται, ειδικά με την ομογένεια να έχει δραστηριοποιηθεί.

Ψυχραιμία στην Αθήνα για τα F-35

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται διατεθειμένος να διευκολύνει την Άγκυρα, είτε μέσω των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ είτε ακόμη και με την επαναφορά της συζήτησης για τα F-35, όμως στην Αθήνα αποφεύγουν τις βιαστικές εκτιμήσεις.

Διπλωματικές πηγές υπενθυμίζουν ότι οι πολιτικές δηλώσεις απέχουν αρκετά από την πραγματικότητα της αμερικανικής νομοθεσίας. Οι S-400 εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό εμπόδιο, καθώς χωρίς οριστική διευθέτηση του ζητήματος δύσκολα μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Επιπλέον, ακόμη και αν ο Λευκός Οίκος επιθυμεί να προχωρήσει, η τελική λέξη περνά αναγκαστικά από το Κογκρέσο.

Στην Αθήνα επισημαίνουν ακόμη ότι, ακόμη και στο πιο ευνοϊκό σενάριο για την Τουρκία, τα πρώτα τουρκικά F-35 θα χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι να ενταχθούν επιχειρησιακά, ενώ η Πολεμική Αεροπορία θα έχει ήδη αποκτήσει σημαντικό χρονικό προβάδισμα με τα ελληνικά αεροσκάφη 5ης γενιάς.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εξελίξεις περνούν απαρατήρητες. Κάθε άλλο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η προσπάθεια της Άγκυρας να αξιοποιήσει παράλληλα την υπόθεση των F-35 για να ενισχύσει τη δική της αμυντική βιομηχανία, είτε μέσω του ΚΑΑΝ είτε με τα υπόλοιπα προγράμματα που «τρέχει».

Με άλλα λόγια, στην Αθήνα παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της Ουάσιγκτον και της Άγκυρας, αλλά χωρίς δραματοποίηση. Η εκτίμηση που επικρατεί είναι ότι μέχρι να μετατραπούν οι πολιτικές δηλώσεις σε επιχειρησιακή πραγματικότητα, μεσολαβούν αρκετά νομικά, θεσμικά και τεχνικά εμπόδια. Και μέχρι τότε, η ελληνική πλευρά συνεχίζει να υλοποιεί χωρίς αλλαγές τον δικό της εξοπλιστικό σχεδιασμό.

Ο Αλέξης ...συνοδηγός

Δεν είναι συνηθισμένο να βλέπει κανείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει συνέντευξη περπατώντας σε πίστα ράλι αντί σε κάποιο υπουργικό γραφείο. Ο πρωθυπουργός επέλεξε το σκηνικό του Ράλλυ Ακρόπολις για μια διαφορετική συζήτηση, με αρκετές δόσεις αυτοκίνησης, γκαζιού και χιούμορ.

Μίλησε για την αγάπη του για την οδήγηση, ξεκαθάρισε ότι «τα γκάζια είναι για την πίστα και όχι για τον δρόμο», υπερασπίστηκε τα αλκοτέστ και δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής ελληνικής διεκδίκησης αγώνα Formula 1.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, ήρθε όταν κλήθηκε να απαντήσει ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε για συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Χωρίς δεύτερη σκέψη, επέλεξε τον Αλέξη Τσίπρα.

Η εξήγηση ήταν ακόμη πιο απολαυστική. «Έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ, σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν», σχολίασε, δείχνοντας ότι ακόμη και σε μια συνέντευξη με φόντο τις ειδικές διαδρομές, η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκει πάντα τον τρόπο να μπει στο κάδρο.

Κάπως έτσι, ανάμεσα σε κινητήρες, αλκοτέστ και προβλέψεις για τον νικητή του Ακρόπολις, ο πρωθυπουργός βρήκε την ευκαιρία να θυμίσει ότι θεωρεί τον πρώην πρωθυπουργό... τον πιο έμπειρο συνεπιβάτη στις πολιτικές στροφές.

Η προσπάθεια μετράει(;)

«Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν».

Αληθεύει ότι στελέχη ή τέως στελέχη διαφόρων κομμάτων βρίσκονται… υπ’ ατμόν, έχουν σημάνει συναγερμό, -χρησιμοποιήστε οποίο κλισέ θέλετε- γιατί ο «Μεγάλος Αρχηγός» δεν τούς δίνει «ένα μήνυμα, ένα σήμα», για να μετακομίσουν στα «βασιλικά» λημέρια του;

Όχι στον προθάλαμο, ούτε στον εξώστη δεν βρίσκονται, και μαθαίνουμε ότι κάποιοι το είχαν βουλωμένο γράμμα ότι θα κληθούν μετά βαΐων και κλάδων.

Στο μεταξύ ανακοινώνονται σκιώδεις υπουργοί, και τομεάρχες πολιτικής, και μεταγραφές γίνονται, και ο άτιμος ο καιρός περνάει γρήγορα και συνάμα βασανιστικά… Η προσπάθεια μετράει θα πει κανείς. Τέλος πάντων, ψέματα λέμε· στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μετράει ούτε η προσπάθεια.

Οι… «γαλάζιοι» Μουσταφά Φαλ

Πολύ ντόρο προκάλεσε στο μπάσκετ η αιφνιδιαστική μεταγραφή του Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό από τον «αιώνιο αντίπαλο». Υγιής, ο Γάλλος μπορεί να δώσει λύσεις στους «πράσινους».

Αν μη τι άλλο η Νέα Δημοκρατία φημίζεται για τη φροντλάιν της, με τους δίμετρους «παίκτες» της, ήγουν τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τελικά μοιάζει η «κολόνα» της ομάδας από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, και τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια του οποίου «οι μετοχές είναι ανεβασμένες». Την πεντάδα συμπληρώνουν οι σχεδόν δίμετροι Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας, και Θεόδωρος Λιβάνιος, υπουργός Εσωτερικών, ενώ για τον «κοντό» τον πόιντ γκαρντ, για το «μυαλό» της ομάδας κάποιοι στη ΝΔ σίγουρα θα ανέφεραν τον Κωστή Χατζηδάκη.

Honorable mention που λένε και στο NBA ο Νίκος Δένδιας.

Και δεν κάνουμε καν λόγο στους… παίκτες του κόουτς Κυριάκου που βρίσκονται στο ρόστερ αλλά εκτός «ομάδας» (εκτός κυβέρνησης).

Βέβαια, το εάν και κατά πόσον «πετάει η ομάδα» θα φανεί στο παρκέ (κάλπη), ενώ πάντα υπάρχει ο κίνδυνος για αυτογκόλ· ή μάλλον για «αυτοκαλάθι».

Πηγή: skai.gr

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