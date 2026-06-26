Της Μαρίνας Ζιώζιου

Μικρή πτώση των βάσεων στο 1ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, σημαντική άνοδο στο 2ο και μικρότερη άνοδο στο 3ο δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τις επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μιλώντας στο skai.gr, ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας εξηγεί ότι η φετινή εικόνα διαμορφώνεται κυρίως από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων στα βασικά μαθήματα κάθε πεδίου, αλλά και από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει καθοριστικά τις επιλογές στο Μηχανογραφικό Δελτίο.

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Μικρή πτώση στις Ανθρωπιστικές Σπουδές

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο, των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών, οι επιδόσεις των υποψηφίων, κυρίως στα Αρχαία Ελληνικά και στην Ιστορία, οδηγούν σε μικρή πτώση των βάσεων. Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα, η υποχώρηση δεν αναμένεται να είναι μεγάλη, αλλά να κινηθεί σε περιορισμένο εύρος, έως περίπου 200 μόρια, ανάλογα με τη σχολή και τη ζήτηση.

Το κατώτατο βαθμολογικό όριο στο πεδίο διαμορφώνεται φέτος στο 8,91, έναντι 9,04 πέρυσι. Πρόκειται για οριακή πτώση, η οποία, όπως σημειώνει, αναμένεται να οδηγήσει σε μικρές μειώσεις των βάσεων σε όλη την κλίμακα: από τα περιζήτητα τμήματα Νομικής και Ψυχολογίας έως τα τμήματα χαμηλότερης ζήτησης.

Όσοι υποψήφιοι δεν πιάσουν το κατώτατο όριο βαθμολογίας δεν θα μπορούν να δηλώσουν πανεπιστημιακές σχολές του πεδίου τους στο Μηχανογραφικό. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, όπως το Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ.

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Σημαντική άνοδος στα Πολυτεχνικά Τμήματα

Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, των Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών, όπου η μέση επίδοση των υποψηφίων εμφανίζεται σημαντικά αυξημένη. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε αισθητή άνοδο των βάσεων, κυρίως στα Πολυτεχνικά Τμήματα και στις σχολές υψηλής ζήτησης. Ο κ. Χατζητέγας εκτιμά ότι οι αυξήσεις μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να φτάσουν τα 600 έως 800 μόρια.

Παρά την άνοδο των βάσεων, πάντως, αναμένεται να παραμείνουν κενές θέσεις, ακόμη και σε τμήματα κεντρικών πανεπιστημίων. Αυτό συνδέεται με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η οποία στο συγκεκριμένο πεδίο ανεβαίνει φέτος σημαντικά.

Το χαμηλότερο βαθμολογικό όριο διαμορφώνεται στο 10,48, ενώ πέρυσι ήταν 9,82. Όπως επισημαίνει ο εκπαιδευτικός αναλυτής, το στοιχείο αυτό δημιουργεί προβληματισμό, καθώς ένας υποψήφιος με μέση επίδοση λίγο πάνω από το 10 σε δύσκολα μαθήματα, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική και η Χημεία, μπορεί τελικά να μην βρίσκει καμία σχολή να δηλώσει στο Μηχανογραφικό. «Αυτό δεν μεταφράζεται ούτε σε αδιάβαστο ούτε σε αδιάφορο υποψήφιο», τονίζει ο κ. Χατζητέγας, σημειώνοντας ότι φέτος το φαινόμενο είναι πιο εμφανές από κάθε άλλη χρονιά.

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Άνοδος στις σχολές Υγείας

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, των Σπουδών Υγείας, το κατώτατο βαθμολογικό όριο εμφανίζεται αυξημένο. Από 9,60 που ήταν πέρυσι, φέτος ανεβαίνει στο 9,84. Η αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με τις επιδόσεις των υποψηφίων, οδηγεί σε άνοδο των βάσεων στις περιζήτητες σχολές του πεδίου. Οι Ιατρικές, οι Οδοντιατρικές, οι Φαρμακευτικές Σχολές, καθώς και τα τμήματα Βιολογίας, αναμένεται να κινηθούν ανοδικά. Η άνοδος εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερη από εκείνη του 2ου Πεδίου και μπορεί να φτάσει περίπου τα 200 έως 250 μόρια στις σχολές υψηλής ζήτησης.

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Πτωτικές τάσεις λόγω Οικονομίας

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, η τάση είναι πτωτική, κυρίως λόγω των επιδόσεων στο μάθημα της Οικονομίας. Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα, οι αριστούχοι στην Οικονομία περιορίστηκαν φέτος, περίπου, στο 14%, γεγονός που επηρεάζει συνολικά τις επιδόσεις των υποψηφίων και οδηγεί σε υποχώρηση των βάσεων.

Η πτώση εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί περίπου στα 200 έως 250 μόρια, ανάλογα με το τμήμα. Το κατώτατο βαθμολογικό όριο στο πεδίο διαμορφώνεται στο 8,25, χαμηλότερα από το 8,40 που ήταν πέρυσι. Η μείωση αυτή ενισχύει την εκτίμηση για πτώση των βάσεων σε αρκετά τμήματα του πεδίου, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείονται διαφοροποιήσεις σε σχολές με αυξημένη ζήτηση.

Το Μηχανογραφικό χρειάζεται προσοχή

Ο κ. Χατζητέγας υπογραμμίζει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο με ιδιαίτερη προσοχή και χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά στις βάσεις των προηγούμενων ετών. Κάθε χρονιά έχει διαφορετικά δεδομένα, τόσο ως προς τις επιδόσεις όσο και ως προς τη ζήτηση των σχολών. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τις σχολές με βάση την πραγματική σειρά προτίμησής τους και όχι με βάση τις περσινές βάσεις.

Η σωστή στρατηγική, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό αναλυτή, είναι οι μαθητές να δηλώσουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές που τους ενδιαφέρουν, ώστε να μην χάσουν πιθανότητες εισαγωγής λόγω λανθασμένης εκτίμησης των φετινών βάσεων.

Πηγή: skai.gr

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