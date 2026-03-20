Μια απίστευτη συνομιλία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και του Ιρανού ομολόγου του Αμπάς Αραγτσί, όπως αποκάλυψε ο πρώτος.

«Χθες το βράδυ, ενώ συνομιλούσαμε με τον Πακιστανό ομόλογο μου με κάλεσε ο Αμπάς Αρακτσί, συνομιλήσαμε μαζί του και είχαμε τον εξής διάλογο:

Λοιπόν, μας καλείς τώρα, και πύραυλοι έρχονται από ψηλά. Πύραυλοι μόλις καταρρίφθηκαν στο Ριάντ. Οπότε, τουλάχιστον μην εκτοξεύετε πυραύλους στο Ριάντ όσο λαμβάνει χώρα η συνάντηση. Τους ακούσαμε και δώσαμε τις απαραίτητες απαντήσεις. Κι εκείνοι θέλουν να ακουστούν οι απόψεις τους σε διπλωματικό επίπεδο. Πάντα ξέρετε πού βρισκόμαστε. Δεν ανεχόμαστε τις επιθέσεις εναντίον τους, αλλά ούτε και τις επιθέσεις τους σε χώρες της περιοχής. Το ένα λάθος δεν πρέπει να οδηγεί στο άλλο».

Πηγή: skai.gr

