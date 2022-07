Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο δήλωσε ότι η ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του λιμανιού της Οδησσού είναι «αποτρόπαιη» και ότι η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει.

«Το Κρεμλίνο συνεχίζει να χρησιμοποιεί την τροφή ως όπλο. Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει», έγραψε η αμερικανίδα πρέσβης Μπρίτζετ Μπρινκ στο Twitter.

Η Ουκρανία κατηγόρησε τον Πούτιν ότι με την επίθεση κατά του λιμανιού της Οδησσού «έφτυσε κατά πρόσωπο» τον ΟΗΕ και την Τουρκία. Το Κίεβο προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα φέρει ακέραια την ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας της συμφωνίας για τις εξαγωγές των σιτηρών και κάλεσε τα Ηνωμένα Εθνη και την Τουρκία να πιέσουν την Ρωσία ώστε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της για την ασφαλή λειτουργία των θαλάσσιων διαδρόμων για την εξαγωγή των σιτηρών στην Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Outrageous. Russia strikes the port city of Odesa less than 24 hours after signing an agreement to allow shipments of agricultural exports. The Kremlin continues to weaponize food. Russia must be held to account.