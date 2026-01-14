Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ανακοίνωσε την Τετάρτη την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα με την ίδρυση μιας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής διοίκησης στην περιοχή.

«Οι ΗΠΑ αναμένουν από τη Χαμάς να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επιστροφής του τελευταίου νεκρού ομήρου. Η μη συμμόρφωση θα έχει σοβαρές συνέπειες», έγραψε ο Γουίτκοφ σε μια ανάρτηση στο X.

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτεύχθηκε συμφωνία σε ό,τι αφορά τα ονόματα των μελών της 15μελούς παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, με βάση το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζουμε ότι μετά τη συμφωνία αυτή σύντομα θα ανακοινωθεί η συγκρότηση της επιτροπής και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας για να διαχειριστεί την καθημερινότητα και τις βασικές υπηρεσίες», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, μετά τις συνομιλίες που έγιναν στο Κάιρο για το θέμα αυτό.

Ο Aμπντελάτι τονίζει ότι παρά τη σύσταση του νέου τεχνοκρατικού οργάνου που θα αναλάβει τη διαχείριση της Γάζας για ένα μεταβατικό διάστημα, η Αίγυπτος δεν θα επιτρέψει τον πολιτικό διαχωρισμό της περιοχής από τη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας λύσης δύο κρατών.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών εκφράζει την ελπίδα του ότι σύντομα θα ανακοινωθούν τα 15 μέλη και θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Μερικά από τα μέλη της τεχνοκρατικής επιτροπής βρίσκονται στη Γάζα, ενώ άλλα βρίσκονται εκτός της Λωρίδας. Η Haaretz αναφέρει ότι η επιτροπή θα εδρεύει αρχικά στο Κάιρο, αν και αυτό πιθανότατα θα απαιτήσει από το Ισραήλ να ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα.

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα μπορέσει η επιτροπή να αρχίσει να λειτουργεί, καθώς οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προσπαθούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια για την πρωτοβουλία, με περιορισμένη επιτυχία.

Η επιτροπή θα διευθύνεται από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών της Παλαιστινιακής Αρχής, Ali Shaath, σύμφωνα με πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

