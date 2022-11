Απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν- πυρ εναντίον της αυτοκινητοπομπής του

Ο Ιμράν Χαν έχει τραυματισθεί στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν πυροβολήθηκε στο πόδι από άγνωστο.

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον της αυτοκινητοπομπής του Χαν καθώς ηγούνταν μιας πορείας διαμαρτυρίας στο Ισλαμαμπάντ για να απαιτήσουν πρόωρες εκλογές, με μία σφαίρα να χτυπά τον πρώην πρωθυπουργό στο πόδι.

Βίντεο δείχνει τον Χαν να δέχεται βοήθεια από τους υποστηρικτές του και να τον βάζουν σε ένα όχημα.

Ο πολιτικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κοντά στο Ουαζιραμπάντ, μια πόλη στο βόρειο Πακιστάν.

Footage from the container when Imran Khan shot on his leg. pic.twitter.com/rE3CyMoTdP — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 3, 2022

Hats off to this jawan who jumped in to control the shooter not caring for his life to protect Imran Khan. This nation owes you 🫡 pic.twitter.com/eFsjFBNpCA — Tee (@_TeeKhan_) November 3, 2022

#BREAKING: Former Pakistan PM Imran Khan injured in his legs after an assassination attemp near his convey in Islamabad pic.twitter.com/6WTiijHaAY — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 3, 2022

[ 🇵🇰 PAKISTAN ]



🔸 Imran Khan a été visé par une tentative d’assassinat par arme à feu. Son état de santé est pour l’heure inconnu.



pic.twitter.com/mpUtA2w0CK — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) November 3, 2022

