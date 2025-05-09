Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε χθες αιφνιδιαστικά την Κάρλα Χέιντεν, βιβλιοθηκονόμο του Κογκρέσου από το 2016, σε μια κίνηση που προκάλεσε πολλές επικρίσεις από τους Δημοκρατικούς.

Η Χέιντεν, η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Αφροαμερικανίδα που ηγήθηκε της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ενημερώθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ για την απόλυσή της με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραφείο προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Η Χέιντεν, η οποία είχε ορκισθεί το Σεπτέμβριο 2016 για 10ετή θητεία, είχε διορισθεί από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Πρόσφατα είχε καταθέσει ενώπιον τόσο της Υποεπιτροπής Κατανομής Κονδυλίων της Γερουσίας όσο και της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, όπου ο βουλευτής Τζόζεφ Ντ. Μορέλ προειδοποίησε πως η κυβέρνηση Τραμπ στοχοθετεί πολιτιστικούς θεσμούς, όπως βιβλιοθήκες και μουσεία.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής καμιά εξήγηση για την απόλυση της Χέιντεν.

Κατακραυγή από τους Δημοκρατικούς

«Η Δρ. Κάρλα Χέιντεν έχει υπηρετήσει ως Βιβλιοθηκονόμος του Κογκρέσου με τιμή και διάκριση, ανεβάζοντας το πολύτιμο ίδρυμά μας σε νέα ύψη. Η εξωφρενική, πολιτικά υποκινούμενη κίνηση του Τραμπ να την απολύσει είναι απαράδεκτη. Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ανήκει στον αμερικανικό λαό — ΟΧΙ στον Τραμπ» έγραψε στο Χ ο γερουσιαστής Κρις βαν Χόλεν.

Dr. Carla Hayden has served as Librarian of Congress with honor and distinction, bringing our prized institution to new heights.



Trump’s outrageous, politically-motivated move to fire her is despicable. The Library of Congress belongs to the American people — NOT to Trump.… pic.twitter.com/ShzOtuWwnV — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) May 9, 2025

Ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή Χακίμ Τζέφρις καταδίκασε με δήλωσή του την ενέργεια χαρακτηρίζοντάς την «άδικη» και «επίδειξη αναισθησίας» και κατηγορώντας τον Τραμπ ότι επιχειρεί «να απαγορεύσει βιβλία, να ξεπλύνει την αμερικανική ιστορία και να γυρίσει πίσω το ρολόι».

Δημοκρατικοί βουλευτές, όπως η Ρόζα Ντελάουρο, δήλωσαν πως η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ανησυχητική τακτική «αναίτιων απολύσεων αφοσιωμένων δημόσιων λειτουργών» και αντικατάστασής τους με «κάποιον από τους 'φίλους' του που δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα».

«Η κίνηση αυτή υπονομεύει τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας μας και διαβρώνει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στους θεσμούς μας», δήλωσε η Ντελάουρο. «Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να δώσει μια ξεκάθαρη εξήγηση γι' αυτή την απόφαση».

Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου είναι μια υπηρεσία του νομοθετικού κλάδου, αλλά ο πρόεδρος ορίζει τον επικεφαλής της, ο διορισμός του οποίου επικυρώνεται στη συνέχεια από τη Γερουσία.

Ο Μορέλ ανακοίνωσε σχέδια να καταθέσει νομοσχέδιο που θα δώσει στο κοινοβούλιο την εξουσία του διορισμού του Βιβλιοθηκονόμου του Κογκρέσου, με στόχο να προστατευθεί η θέση από κομματική ανάμιξη.

Σε δήλωσή του, ο Μορέλ χαρακτήρισε την Χέιντεν «ηρωίδα» και εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια «μιας πατριώτισσας δημόσιας λειτουργού» που αφιέρωσε την καριέρα της στην υπηρεσία του κοινού, από το να βοηθάει παιδιά να μάθουν να διαβάζουν μέχρι να προστατεύει ζωτικής σημασίας εθνικούς θησαυρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

