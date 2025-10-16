Τα κατοικίδια ζώα στις πτήσεις μπορούν να ταξινομηθούν ως αποσκευές, αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔ), πράγμα που σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν υψηλότερη αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας του ζώου.

Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης κλήθηκε να παρέμβει μετά την απώλεια ενός σκύλου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού από το Μπουένος Άιρες στη Βαρκελώνη, γεγονός που οδήγησε τον ιδιοκτήτη να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης, σημειώνει ο Guardian.

Το δικαστήριο έλαβε γνώση ότι η επιβάτης και η μητέρα της έκαναν check-in στην πτήση με τη σκύλα τους, τη Μόνα, η οποία τοποθετήθηκε σε ειδικό κλουβί για κατοικίδια ζώα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ωστόσο, η σκύλα δραπέτευσε ενώ τη μετέφεραν στο αεροπλάνο και δεν βρέθηκε ποτέ, γεγονός που οδήγησε σε αγωγή ύψους 5.000 ευρώ (4.340 λίρες) για «μη υλική ζημία» από την επιβάτη και σε μια δικαστική υπόθεση που διήρκεσε έξι χρόνια.

Ωστόσο, η επιβάτης και η μητέρα της δεν έκαναν καμία ειδική δήλωση σχετικά με τις αποσκευές κατά το check-in και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να υποβάλουν αξίωση για αυτές τις απώλειες, ανέφερε το δικαστήριο.

Τα κατοικίδια ζώα δεν είναι σύνηθες φαινόμενο στις ευρωπαϊκές πτήσεις, αλλά είναι πιο συνηθισμένα στις διατλαντικές πτήσεις, όπου επιτρέπονται μικρά σκυλιά στην καμπίνα. Τα μεγαλύτερα σκυλιά, όπως το σκυλί που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αγωγής, πρέπει να τοποθετούνται στον χώρο αποσκευών από τις αεροπορικές εταιρείες που επιτρέπουν τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων.

«Ο σκύλος βγήκε από το κλουβί μεταφοράς, άρχισε να τρέχει κοντά στο αεροπλάνο και δεν μπόρεσε να ανακτηθεί», αναφέρουν τα έγγραφα του δικαστηρίου.

Παρά την εντατική «ενεργή αναζήτηση», συμπεριλαμβανομένης μιας εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε η Felicísima, ο σκύλος δεν ανακτήθηκε ποτέ, σύμφωνα με το ισπανικό δικαστήριο.

Η υπόθεση δημιουργεί ένα προηγούμενο για όσους ταξιδεύουν με κατοικίδια ζώα και δεν κάνουν ειδική δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο του κλουβιού μεταφοράς και υφίστανται την απώλεια του ζώου.

Η αεροπορική εταιρεία Iberia, που εμπλέκεται στην υπόθεση, αποδέχτηκε την ευθύνη για την απώλεια του κατοικίδιου, αλλά όχι το ύψος της αποζημίωσης, υποστηρίζοντας ότι αυτό υπερέβαινε την ευθύνη για απώλεια αποσκευών χωρίς ειδικές δηλώσεις σχετικά με το περιεχόμενο του κλουβιού.

Ένας ισπανός δικαστής παρέπεμψε την υπόθεση στο ΔΕΚ για να εξεταστεί ένα νομικό ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης: εάν η έννοια των αποσκευών εφαρμόζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, μια διεθνή συνθήκη που καθορίζει τους κανόνες για την ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών για απώλειες που κυμαίνονται από θάνατο έως καθυστερήσεις και απώλεια φορτίου ή αποσκευών.

Το δικαστήριο δήλωσε: «Η Σύμβαση του Μόντρεαλ αναφέρεται σαφώς σε πρόσωπα και αποσκευές. Επομένως, από τη σαφή διατύπωση της διάταξης αυτής προκύπτει ότι ο όρος «πρόσωπα» καλύπτει τους «επιβάτες», οπότε ένα κατοικίδιο ζώο δεν μπορεί να θεωρηθεί «επιβάτης».

«Επομένως, πρέπει να θεωρηθεί ότι, για τους σκοπούς της αεροπορικής μεταφοράς, ένα κατοικίδιο ζώο εμπίπτει στην έννοια των «αποσκευών» και η αποζημίωση για ζημιές που προκύπτουν από την απώλειά του κατά τη μεταφορά αυτή υπόκειται στο καθεστώς ευθύνης που προβλέπεται για τις αποσκευές».

Ο δικαστής σημείωσε επίσης ότι η ευθύνη μιας αεροπορικής εταιρείας για απολεσθείσες αποσκευές θα μπορούσε να καθοριστεί από οποιαδήποτε ειδική δήλωση σχετικά με το περιεχόμενό τους, κάτι που δεν συνέβη στην προκειμένη περίπτωση.

Δεδομένου ότι δεν είχε γίνει ειδική δήλωση σχετικά με το ζώο πριν από την πτήση, η Felicísima αποζημιώθηκε μόνο με 1.578,82 ευρώ, δηλαδή ένα μικρό μέρος των 5.000 ευρώ που είχε ζητήσει, αποφάνθηκε το ισπανικό δικαστήριο.

