Απίστευτο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Βρέθηκε νεκρή μία μέρα αργότερα 

Τραγικό τέλος βρήκε μία 80χρονη επιβάτης κρουαζιερόπλοιου στην Αυστραλία, η οποία πέθανε μονή και αβοήθητη σε ένα νησί, επειδή την ξέχασε εκεί το πλήρωμα.
Η Σούζαν Ρις, κάτοικος του Σίδνεϊ, βρισκόταν στη δεύτερη ημέρα μιας κρουαζιέρας που έκανε τον περίπλου της Αυστραλίας όταν αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο Coral Adventurer το περασμένο Σάββατο στο νησί Λίζαρντ.
Η ηλικιωμένη σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με άλλους επιβάτες σε ένα ορεινό παρατηρητήριο. Ωστόσο, το πλοίο απέπλευσε από το νησί χωρίς τη γυναίκα ενώ πέρασαν 5 ώρες πριν αναφέρει την αγνοούμενη.
Cruise passenger, 80, found dead after being abandoned on Great Barrier Reef island https://t.co/AaupMfdpku pic.twitter.com/93g02ovDjY— The Independent (@Independent) October 30, 2025
«Από τα λίγα που μας έχουν πει, φαίνεται ότι υπήρξε έλλειψη φροντίδας και κοινής λογικής. Καταλαβαίνουμε από την αστυνομία ότι ήταν μια πολύ ζεστή μέρα και η μαμά ένιωσε αδιαθεσία στην ανάβαση. Της ζητήθηκε να κατέβει, χωρίς συνοδεία. Στη συνέχεια, το πλοίο αναχώρησε, προφανώς χωρίς να κάνει καταμέτρηση επιβατών. Σε κάποιο στάδιο, ή λίγο αργότερα, η μαμά πέθανε μόνη της», δήλωσε η κόρη της άτυχης γυναίκας
Το πλήρωμα ενός ελικοπτέρου έρευνας εντόπισε το σώμα της 80χρονης Σούζαν την επόμενη μέρα περίπου 50 μέτρα από το μονοπάτι πεζοπορίας προς το παρατηρητήριο, ανέφερε η εφημερίδα The Australian.
