Απεσταλμένος ΗΠΑ στο Μόναχο: Ο Πούτιν πρέπει να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κίθ Κέλογκ, δήλωσε σήμερα στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια ότι οι συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορούσαν να επικεντρωθούν σε εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία και να μπουν στο στόχαστρο τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο.

«Η Ρωσία είναι στην πραγματικότητα μια χώρα που βασίζεται στο πετρέλαιο», δήλωσε ο Κέλογκ στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, προσθέτοντας ότι δυτικές δυνάμεις πρέπει να κάνουν περισσότερα για να επιβάλουν αποτελεσματικά τις κυρώσεις στη Ρωσία.

Όπως είπε, ο Πούτιν θα πρέπει να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις.

Συνέχισε λέγοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πει πότε θα είναι έτοιμο το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται στην εξουσία μόνο 25 ημέρες.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου πρόσθεσε ότι είναι ωστόσο ζωτικής σημασίας να εμπλακεί ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Είτε σας αρέσει είτε όχι, πρέπει να συνομιλείται με αντιπάλους», είπε ο Κέλογκ. «Όπως είχε πει κάποτε ένας σπουδαίος υπουργός Άμυνας, ο στρατηγός Μάτις: μπορεί να μην γουστάρω αυτό το κάθαρμα, αλλά πρέπει να μιλήσω μαζί του», ανέφερε χαρακτηριστικα.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θέσουν να σπάσουν τις συμμαχίες της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα, την Κίνα και το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

