Ούτε σε μια, ούτε σε δύο αλλά σε.. έξι γλώσσες, μετέφερε τις καταιγιστικές εξελίξεις από την Ουκρανία, ο ανταποκριτής που συνεργάζεται με το Associated Press και άλλα ειδησεογραφικά δίκτυα του εξωτερικού, Φίλιπ Κράουδερ.

Ο Βρετανο-γερμανο-λουξεμβουργιανός δημοσιογράφος, δημοσίευσε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο Twitter βίντεο στο οποίο εμφανίζεται σε ζωντανές συνδέσεις και μιλά άπταιστα αγγλικά, λουξεμβουργιανά, ισπανικά, πορτογαλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 4 εκατ. views και χιλιάδες likes στο Twitter, με τους χρήστες να αποθεώνουν τον 41χρονο δίνοντάς του συγχαρητήρια για την σωστή χρήση της γραμματικής σε κάθε γλώσσα και την προφορά του.

Δείτε το βίντεο:

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT