Αναχαίτιση 20 ουκρανικών drones στην Μόσχα κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός

Ο δήμαρχος Μόσχας Σαμπιάνιν ανακοινώνει την αναχαίτιση 20 drones της Ουκρανίας αφότου τέθηκε σε ισχύ μονομερής κατάπαυση του πυρός της Ρωσίας τα μεσάνυχτα

Ο δήμαρχος της Μόσχας έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα περί αναχαίτισης συνολικά 20 ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων τα οποία κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα αφότου τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) κατάπαυση του πυρός δυο ημερών που κηρύχθηκε μονομερώς από τη Ρωσία ενόψει των τιμητικών εκδηλώσεων για την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με έξι αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του μέσω Telegram, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε ότι συνολικά είκοσι ουκρανικά drones καταστράφηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας, χωρίς να αναφερθεί σε ζημιές ούτε σε θύματα μέχρι στιγμής.

Οι αναρτήσεις του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας έγιναν μέσα σε κάτι περισσότερο από μια ώρα, από τις 00:44 ως τις 01:53 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας).

