Οι ΗΠΑ πωλούν στρατιωτικά ελικόπτερα στη Νορβηγία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χθες Παρασκευή πως ενέκρινε τη σύμβαση πώλησης 9 ελικοπτέρων HH-60 (Sikorsky) πολλαπλών ρόλων –συμπεριλαμβανομένων και αεροδιακομιδών τραυματιών–, καθώς και συναφείς οπλικούς και τεχνολογικούς εξοπλισμούς και υπηρεσίες στη Νορβηγία, μέλος του NATO που γειτονεύει με τη Ρωσία, έναντι 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η πώληση θα βελτιώσει τη δυνατότητα της Νορβηγίας να αντιμετωπίσει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές αυξάνοντας τις αεροπορικές δυνατότητες μάχης και ειδικών προϊόντων», ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας ως προς την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA) στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Η Νορβηγία θα χρησιμοποιήσει τα αεροσκάφη αυτά για να υπερασπιστεί άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και συμμάχους τους. Η Νορβηγία δεν θα συναντήσει καμιά δυσκολία στην ένταξή τους στις υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων», πρόσθεσε.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση και η DSCA έστειλε χθες την απαιτούμενη από την αμερικανική νομοθεσία ειδοποίηση στο Κογκρέσο, που τυπικά μένει να επικυρώσει τη συναλλαγή.

Πηγή: skai.gr

