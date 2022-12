Αναστέλλονται όλες οι αρμοδιότητες της Εύας Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο - Αύριο οι ανακοινώσεις από την Εισαγγελία

Την αναστολή όλων των αρμοδιοτήτων της Εύας Καϊλή από το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε η Ρομπέρτα Μετσόλα.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έστειλε επιστολή στην ελληνίδα ευρωβουλευτή το Σάββατο το βράδυ με την οποία της ανακοινώνει ότι την παύει από τα καθήκοντα της στον απόηχο των ερευνών. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Yπό το πρίσμα της εν εξελίξει δικαστικής έρευνας, αποφάσισα να αναστείλω με άμεση ισχύ όλες τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις εργασίες που σας έχω αναθέσει υπό την ιδιότητά σας ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Όπως αναφέρει ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της ευρωβουλής, Δημήτρης Παπαδημούλης, επισπεύδονται οι διαδικασίες για την οριστική καθαίρεση της από το Προεδρείο του ΕΚ.

Νωρίτερα, η πρόεδρος των σοσιαλδημοκρατών (S&D), Iratxe Garcia Perez ζητούσε την καθαίρεση της κυρίας Καϊλή.

Όπως εξηγούσε με ανάρτησή της στο twitter, οι Σοσιαλδημοκρατές θα επικαλεστούν στην επόμενη Διάσκεψη των Προέδρων το άρθρο 21 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καθαιρεθεί από την θέση η κ. Καϊλή. Επιπλέον, η κ. Πέρεζ, σημειώνει ότι όσο είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, πρέπει να αντικατασταθεί η Εύα Καϊλή, προκειμένου να προστατευθεί η αξιοπιστία του θεσμού και να μη χάσουν την εμπιστοσύνη τους οι πολίτες.

S&Ds will request a new point in the agenda of the next EP conference of presidents, based on art. 21 of the rules of procedure.



Given the investigation, Eva Kaili should be replaced as EP vice-president in order to protect the institution’s respectability & citizens’ trust