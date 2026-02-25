Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους ενώπιον του Κογκρέσου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τα μέλη του Κογκρέσου να σηκωθούν εάν συμφωνούν πως με τη «θεμελιώδη αρχή» πως «το πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες και όχι του παράνομους μετανάστες».

Ενώ οι Ρεπουμπλικανοί σηκώθηκαν και χειροκρότησαν για δύο λεπτά, οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν έντονα.

Μια βουλευτής των Δημοκρατικών, η Ίλχαν Όμαρ, που εκπροσωπεί την πολιτεία Μινεσότα και βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Τραμπ, φώναζε στην αίθουσα «σκοτώσατε Αμερικανούς, σκοτώνετε Αμερικανούς!».

Μιλώντας πάνω από τις φωνές, ο Τραμπ επέπληξε τους Δημοκρατικούς που δεν σηκώθηκαν λέγοντας πως «πρέπει να ντρέπεστε». «Εσείς πρέπει να ντρέπεστε» του απάντησε η βουλευτής.

Δείτε το βίντεο:

Rep. Ilhan Omar, of Minnesota shouted "you have killed Americans" as President Donald Trump slammed Democrats for demanding for reform before funding the Department of Homeland Security.



Omar was referring to the federal immigration crackdown in Minnesota, where Renee Good and… pic.twitter.com/MRdxgJtdTe — CNN (@CNN) February 25, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.