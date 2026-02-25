Λογαριασμός
«Σκοτώνετε Αμερικανούς» φώναζε βουλευτής των Δημοκρατικών στον Τραμ - Δείτε βίντεο

Ο Τραμπ επέπληξε τους Δημοκρατικούς λέγοντας πως «πρέπει να ντρέπεστε» - «Εσείς πρέπει να ντρέπεστε» του απάντησε βουλευτής για την αντιμεταναστευτική του πολιτική

Ίλχαν Όμαρ

Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους ενώπιον του Κογκρέσου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από τα μέλη του Κογκρέσου να σηκωθούν εάν συμφωνούν πως με τη «θεμελιώδη αρχή» πως «το πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες και όχι του παράνομους μετανάστες».

Ενώ οι Ρεπουμπλικανοί σηκώθηκαν και χειροκρότησαν για δύο λεπτά, οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν έντονα

Μια βουλευτής των Δημοκρατικών, η Ίλχαν Όμαρ, που εκπροσωπεί την πολιτεία Μινεσότα και βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Τραμπ, φώναζε στην αίθουσα «σκοτώσατε Αμερικανούς, σκοτώνετε Αμερικανούς!».

Μιλώντας πάνω από τις φωνές, ο Τραμπ επέπληξε τους Δημοκρατικούς που δεν σηκώθηκαν λέγοντας πως «πρέπει να ντρέπεστε».  «Εσείς πρέπει να ντρέπεστε» του απάντησε η βουλευτής. 

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

