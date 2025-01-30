Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα τη «στήριξή» του στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον.

«Απευθύνουμε μηνύματα στήριξης στον πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή τη τραγική στιγμή», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αεροσκάφος της γραμμής με 64 επιβαίνοντες συνετρίβη στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ χθες Τετάρτη το βράδυ (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) αφού συγκρούστηκε με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού με τριμελές πλήρωμα καθώς βρισκόταν στη φάση της τελικής καθόδου για να προσγειωθεί στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.