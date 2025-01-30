Πολιτικοί, προσωπικότητες της Αλβανίας, κληρικοί θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα, και πλήθος πιστών βρέθηκαν σήμερα, Πέμπτη, στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στα Τίρανα, για το ύστατο χαίρε στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο.

Η εξόδιος ακολουθία, ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και το σκήνωμα του μακαριστού Αναστασίου μεταφέρθηκε στην ειδική κρύπτη στο ιερό της εκκλησίας, όπως είχε επιλέξει ο ίδιος να ταφεί.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία παρευρέθηκαν Ορθόδοξοι Πατριάρχες, Αρχιεπίσκοποι, εκκλησιαστικές αντιπροσωπίες, εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, εκπρόσωποι του Βατικανού, καθώς και οι επικεφαλής των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Αλβανία.

Λίγο πριν τις 12 στην εκκλησία έφτασε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα ο οποίος έκατσε δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα. Στη συνέχεια, στο ναό έφτασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήρε θέση ανάμεσα τους στο ναό.

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντι Μπελέρης, ο Νίκος Φίλης, ο Νίκος Φαραντούρης, ο Πύρρος Δήμας.

Οι επικήδειοι - Μητσοτάκης: «Ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα σοφίας και δράσης»

Κατά την εξόδιο ακολουθία επικήδειο εκφώνησαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο τοποτηρητής της Αρχιεπισκοπής Αλβανίας Μητροπολίτης Κορυτσάς Ιωάννης, ο συντονιστής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών Επίσκοπος Heinrich Bedform-Strohm, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Έντι Ράμα.

Στον επικήδειό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Τολμούμε να ελπίζουμε. Στις 3 αυτές λέξεις του συνοψίζεται νομίζω η ζωή και η δράση του ιεράρχη που αποχαιρετούμε σήμερα. Γιατί ακριβώς η τόλμη και η ελπίδα ήταν οι δύο πυξίδες που πάντα οδηγούσαν τον Αναστάσιο σε αυτή τη θαυμαστή διαδρομή του, μια διαδρομή σταθερά δίπλα στον άνθρωπο και τα δικαιώματά του. Πότε ως ταπεινός ιεραπόστολος στην Αφρική των πεινασμένων παιδιών, πότε ως αθόρυβος συμπαράστασης των παιδιών στην Ελλάδα της δικτατορίας. Και βέβαια ως μέγα αναστηλωτής και επίμονος πρωτεργάτης της ορθοδοξίας στην Αλβανία. Σε αυτό το μεγαλείο μιας ξεχωριστής προσωπικότητας υποκλινόμαστε γιατί ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας ήταν ταυτόχρονα ένας διανοούμενος της πίστης και ένας απλός υπηρέτης του πλησίον του. Με άλλα λόγια, ένα φωτεινό παράδειγμα σοφίας και δράσης.

Αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό όχι μόνο στον τόπο του και στην ομογένειά μας, όχι μόνο σε όλα τα μέρη που χτυπά η καρδιά του ελληνισμού για τον οποίον υπήρξε επί δεκαετίες ένας αληθινός φάρος. Φάρος αγάπης και προσφοράς, ευγένειας και απλότητας, πειθούς και αποτελεσματικότητας. Φάρος της ορθοδοξίας και την ορθόδοξης χριστιανικής πίστης.

Οι περισσότεροι εδώ γνωρίζουν βέβαια καλά τι πέτυχε ο Αναστάσιος από την πρώτη ώρα που έφτασε στην Αλβανία το μακρινό 1991, σε μια ερημωμένη χώρα ύστερα από το πέρασμα ενός αυταρχικού καθεστώτος, με τους χριστιανούς κυνηγημένους και τους ομογενείς μας στο περιθώριο.

Και όμως, αντλώντας δύναμη από τη βαθιά πίστη του θεμελίωσε την ορθόδοξη αυτοκέφαλη εκκλησία. Ίδρυσε 400 και πλέον ενορίες, έχτισε και ανοικοδόμησε εκατοντάδες ναούς, χειροτονώντας 145 νέους κληρικούς, ενώ παράλληλα, ίδρυσε δεκάδες εκπαιδευτικά, υγειονομικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ένα μικρός ή ίσως ένα μεγάλο θαύμα μέσα στα ερείπια.

Μαζεύουμε τις πέτρες που μας πετούν όσοι πολεμούν το έργο μας, συνήθιζε να λέει πάντα με το χαμόγελο στο πρόσωπό του και με αυτές χτίζουμε εκκλησίες και σχολεία. Το έλεγε και το εννοούσε. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα τον θρηνούν Έλληνες και Αλβανοί. Αλλά παντού, όπου υπάρχει άνθρωπος, ανεξάρτητα από θρησκεία, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή. Πάντα ο Αρχιεπίσκοπος υπήρξε πράγματι μια γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς μας και ένας κρίκος επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο κράτη μας.

Θα μπορούσε λοιπόν δίκαια να χαρακτηριστεί και ο διπλωμάτης της αγάπης σε μια αποστολή μάλιστα την οποία ο ίδιος υπηρέτησε με μέτρο και επίγνωση όμως ταυτόχρονα και με έναν ανυποχώρητο δυναμισμό. Είμαι από τους τυχερούς που εργάστηκα στενά επί χρόνια με τον ιεράρχη μας και δεν θα κρύψω πως θεωρώ αυτή την εμπειρία όχι μόνο κατάθεση πολιτική αλλά και έναν πλούτο προσωπικό καθώς ήταν Άγιος και σοφός, όπως τον είχε αποκαλέσει ο πατέρας μου. Ένα πρόσωπο που σε κατακτούσε με τις γνώσεις του και ένας χαρακτήρας που χωρίς να προσπαθεί ιδιαίτερα, σε καλούσε με το ύφος του να γίνεις καλύτερος. Εκεί άλλωστε συναντιόντουσαν και οι ρόλοι μας, στη δυνατότητα δηλαδή να κατανοεί κανείς τα προβλήματα των πολλών, ιδίως των πιο αδυνάμων και παρά τις δυσκολίες να μάχεται για να βρουν τη λύση τους.

Για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και τους ορθόδοξους στην Αλβανία και απανταχού της γης, ο Αναστάσιος υπήρξε πηγή υπηρηφάνειας, υπήρξε ακούραστος και ταπεινός υπηρέτης, προσφέροντας ελπίδα και πνευματική καθοδήγηση στο ελληνορθόδοξο ποίμνιο. Μέσα από τη σοφία και την ταπεινοφροσύνη του απέδειξε ότι η εκκλησία η ορθόδοξη μπορεί να είναι μια ζωντανή κοινότητα αγάπης και κοινωνικής μέριμνας που ενώνει τους λαούς για αυτό και όλοι μας τώρα νιώθουμε μια βαθιά θλίψη δίπλα στο δέος αλλά και την βαριά κληρονομιά που αφήνει.

Ως ποιμένας έχτισε εκκλησίες ενώ ως ταγός οικοδόμησε γέφυρες συνεργασίας μεταξύ λαών και θρησκειών.Έδειξε έτσι πως μπορεί να είσαι ταυτόχρονα και αυθεντικά Έλληνας αλλά και οικουμενικός. Είθε το παράδειγμά του να συνεχίσει να μας εμπνέει και το έργο του να βρει ισάξιους συνεχιστές. Τον αποχαιρετώ με το δικό του κάλεσμα με το οποίο και ξεκίνησα: Τολμούμε να ελπίζουμε».

Οικογένεια Αναστάσιου: «Ας προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του»

Η ανιψιά του μακαριστού Αρχιεπισκόπου ανέφερε στον επικήδειο:

«Εκ μέρους της οικογένειάς μας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγάπη που περιβάλατε τον θείο μας. Μας στήριζε με τον λόγο και την προσευχή του. Ξέρετε πόσο αγάπησε τον λαό με τον οποίο έζησε πάνω από 30 χρόνια, τον λαό της Αλβανίας, της χώρας που έγινε η πατρίδα του. Αγάπη, προσφορά, δικαιοσύνη, αλήθεια, ταπεινοφροσύνη, αγώνας, θάρρος, ελπίδα. Αυτά τον διέκριναν. Ας προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του».

Έντι Ράμα: 30 χρόνια ευλόγησε και εργάστηκε για να αναστηλώσει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα μεταξύ άλλων ανέφερε στον επικήδειο: «Η Αλβανική κοινότητα, η Αλβανική εκκλησία έχει σήμερα πένθος. Ο Αναστάσιος ως διάδοχος των Αποστόλων ήταν στην υπηρεσία της Αλβανίας. 30 χρόνια ευλόγησε και εργάστηκε, για να αναστηλώσει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας. Μετά από 33 χρόνια τον αποχαιρετούμε ως Αναστάσιο της Αλβανίας».

Βαρθολομαίος: Ο μέγα στύλος της εν Αλβανίας εκκλησίας, έπεσε

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τη σειρά του δήλωσε: «Καθήκον θλιβερόν. Ο μέγα στύλος της εν Αλβανίας εκκλησίας, έπεσε».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα του. «Επιεικής, υποχωρητικός όπου έπρεπε, αλύγιστος και ανυποχώρητος όπου το συμφέρον της εκκλησίας επέβαλε, διπλωμάτης σπανίας δεξιότητος, γνώριζε να αποφεύγει τριβές, να θεραπεύει πληγές... να συγκροτεί την εκκλησία».

«Ο Αναστάσιος είναι αναντικατάστατος και η στέρησή του συνιστά σεισμό στην εκκλησία, είμαστε όμως βέβαιοι ότι η ευχή του θα βοηθήσει στην εκλογή του πλέον άξιου και κατάλληλο διαδόχό του», τόνισε.

Πλήθος κόσμου με λουλούδια στα χέρια - Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στον Ναό

Από τα ξημερώματα έφταναν πιστοί από κάθε γωνιά της Αλβανίας για το «ύστατο χαίρε» στον ποιμενάρχη τους. Εκατοντάδες παιδιά που φοιτούν στα σχολεία που ίδρυσε ο Αρχιεπίσκοπος βρέθηκαν στον Καθεδρικό Ναό, με λουλούδια στα χέρια.

Παράλληλα, αλβανική αστυνομία έλαβε μέτρα ασφαλείας στην περιοχή γύρω από τον Καθεδρικό ναό, όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες:

