Ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του Banksy πωλείται σε δημοπρασία μαζί με το κτίριο του Μπρίστολ στο οποίο δημιουργήθηκε.

Το έργο, γνωστό ως Well Hung Lover, δείχνει μια εικόνα ενός άνδρα που κρέμεται από μια προεξοχή ενός παραθύρου καθώς ένας απατημένος αντίπαλος τον αναζητά και μια γυναίκα στέκεται δίπλα του.

Το έργο εμφανίστηκε το 2006 στον τοίχο μιας κλινικής σεξουαλικής υγείας, αν και ο καλλιτέχνης του δρόμου λέγεται ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει τι ήταν το κτίριο.

Ο κτηματομεσίτης Hollis Morgan θα πουλήσει το κτίριο, μαζί και το έργο του Banksy, με νέα 250ετή μίσθωση σε δημοπρασία το επόμενο έτος.

Το κτίριο είναι ένα γεωργιανό ακίνητο το οποίο υψώνεται σε πέντε ορόφους, κοντά στον καθεδρικό ναό και το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Το υπόγειο λειτουργεί ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, αλλά ο μεσίτης λέει ότι υπάρχει δυνατότητα μετατροπής σε διαμερίσματα.

Πηγή: skai.gr

