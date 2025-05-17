Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο άνθρωπος των συνόρων

Ο νέος υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας επέλεξε να μεταβεί στα σύνορα με την Αυστρία για να εξηγήσει τη νέα μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας, που «ακυρώνει» τη Μέρκελ με τις απορρίψεις αιτούντων άσυλο.

Κιφερσφέλντεν! Η τοποθεσία αυτή στη Βαυαρία προκαλεί νοσταλγία σε πολλούς Γερμανούς παραθεριστές. Στο ταξίδι από το Μόναχο ο αυτοκινητόδρομος στρίβει νοτιοανατολικά προς τις Άλπεις. Πέρα από το Κιφερσφέλντεν βρίσκεται η Αυστρία. Τα βουνά σε καλούν, ίσως ακόμη και η Ιταλία μετά την διαδρομή πάνω από το πέρασμα του Μπρένερ. Οι πιο όμορφες εβδομάδες του χρόνου ξεκινούν πίσω από το Κίφερσφελντεν! Εδώ βρέθηκε και ο νέος υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU), δηλώνοντας ότι εδώ, στα σύνορα, επικρατεί ένας νέος τόνος.

Ήρθε στο συνοριακό πέρασμα με τον συνάδελφό του από τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση, τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ, τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Ντίτερ Ρόμαν, και πολυάριθμους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον Ντόμπριντ, οι έλεγχοι στα γερμανικά σύνορα, όχι μόνο εδώ στη Βαυαρία, είναι ακόμη αυστηρότεροι την τελευταία εβδομάδα. Η νέα κυβέρνηση κήρυξε πόλεμο στην παράτυπη μετανάστευση, ήδη από την προεκλογική εκστρατεία και τώρα θέλει να υλοποιήσει τον στόχο της. Σε αντίθεση με πριν, οι αιτούντες άσυλο μπλοκάρονται στα σύνορα και ως εκ τούτου δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα. Μόνο ορισμένες ομάδες, όπως οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά, εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Θα σταματήσουμε τις μηχανορραφίες!»

Για χρόνια ο κανόνας ήταν: Όποιος είχε φτάσει στη Γερμανία με οποιοδήποτε μέσο ​​και δήλωνε ότι ήθελε να υποβάλει αίτηση ασύλου, είχε τη δυνατότητα να εισέλθει στη χώρα. Αυτό πλέον έχει αλλάξει.

Ο πολιτικός της CSU επισημαίνει σχεδόν με υπερηφάνεια: Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα κυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς (CDU) έχουν αποτραπεί 739 απόπειρες παράνομης εισόδου στη χώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα εμποδίστηκαν 511, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση 45%. Αυτό είναι δυνατόν μόνο, λέει στη συνέχεια ο Ντόμπριντ, επειδή έχουν μετατεθεί επιπλέον 3.000 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί σε υπηρεσία στα σύνορα. Πριν υπήρχαν 11.000, τώρα υπάρχουν 14.000. Μερικοί από αυτούς στέκονται τώρα πίσω ή δίπλα στον υπουργό. Τους απευθύνεται ευθέως και τους ευχαριστεί για την εργασία τους, συχνά δώδεκα ώρες την ημέρα, όπως δεν ξεχνά να αναφέρει.

Ο Ντόμπριντ γνωρίζει ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Ρόμαν, ο οποίος επίσης έσπευσε στο Κιφερσφέλντεν, παραπονιέται εδώ και μήνες για τον αυξημένο φόρτο εργασίας του προσωπικού του. Η προηγούμενη κυβέρνηση του SPD, των Πρασίνων και του FDP είχε ήδη ξεκινήσει αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα.

Ο Ντόμπριντ λέει ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για το έργο των αστυνομικών: «Θα ήθελα να δω αυτόν τον σεβασμό, τον οποίο εκφράζουμε σήμερα, να εκφράζεται πιο καθαρά στην κοινωνία. Οι αστυνομικοί μας είναι αυτοί που διασφαλίζουν την αυξημένη ασφάλειά μας στη Γερμανία. Διασφαλίζουν ότι λαμβάνουμε μαζικά μέτρα κατά των εγκληματικών συμμοριών λαθρεμπορίου».

Ακύρωση της πολιτικής ασύλου της Μέρκελ

Εγκληματίες δουλέμποροι, παράνομη μετανάστευση: Ο Ντόμπριντ χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους ξανά και ξανά. Η νέα σκληρότητα της μετανάστευσης αποτελεί επίσης μια τελική αναμέτρηση με τις πολιτικές της πρώην καγκελαρίου Μέρκελ. Ειδικά το 2015 και το 2016 επέτρεψε την είσοδο στη χώρα σε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τη Συρία και το Αφγανιστάν, από πολλές αφρικανικές χώρες και επινόησε τη φράση «Μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Ο νέος καγκελάριος Μερτς τόνισε επίσης στην κυβερνητική του δήλωση στα μέσα αυτής της εβδομάδας, σχεδόν καθησυχαστικά, ότι η Γερμανία παραμένει χώρα μετανάστευσης. Αλλά όσον αφορά τους αστυνομικούς στο Κιφερσφέλντεν, ο Ντόμπριντ το θέτει κάπως περίπλοκα, λέγοντας ότι οι αστυνομικοί θα διασφαλίσουν τώρα ότι θα δοθεί προτεραιότητα στην τάξη στον «συνδυασμό ανθρωπιάς και τάξης». Για τον σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούνται πλέον ακόμη περισσότερα drone, θερμικές κάμερες απεικόνισης και ελικόπτερα.

Τουσκ προς Μερτς: «Το AfD είναι το πρόβλημα σας!»

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο νυν καγκελάριος Μερτς υποσχέθηκε ότι θα εισήγαγε μια διαφορετική μεταναστευτική πολιτική την πρώτη ημέρα της θητείας του. Αυτό δεν είναι εν μέρει άσχετο με τις επιτυχίες του δεξιού εξτρεμιστικού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), το οποίο έχει κερδίσει πόντους στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια με το ξεκάθαρο «όχι» του σε οποιαδήποτε μορφή μετανάστευσης. Αλλά η νέα γερμανική σκληρότητα δεν γίνεται καλά αποδεκτή παντού στη Γερμανία και την Ευρώπη.

Στην αρχή της θητείας του, ο Μερτς άκουσε κατά την επίσκεψή του στον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στη Βαρσοβία ότι ο ανατολικός γείτονας θέλει επίσης να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση, αλλά μάλλον στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και όχι στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Η Πολωνία δεν θα δεχτεί πρόσφυγες από τη Γερμανία, είπε ο Τουσκ, απευθυνόμενος απευθείας στον Μερτς: «Το AfD είναι δικό σας πρόβλημα, κύριε καγκελάριε», πρόσθεσε ο Τουσκ.

Ο Μερτς απάντησε ευγενικά: «Θέλουμε να αναπτύξουμε από κοινού την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου και θα διεξάγουμε επίσης συνοριακούς ελέγχους με τρόπο που να είναι αποδεκτός από τους γείτονές μας».

Ο Μερτς ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι ήθελε να περιορίσει τον αριθμό των προσφύγων σε 100.000 άτομα ετησίως στο μέλλον. Πέρυσι, 229.751 άτομα υπέβαλαν αίτηση ασύλου στη Γερμανία για πρώτη φορά. Σημαντικά λιγότεροι από ό,τι το 2015, όταν περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ήρθαν στη Γερμανία. Αλλά και πάλι σχεδόν δυόμισι φορές περισσότερα από όσα θέλει o Μερτς στο μέλλον. Στοιχεία με τα οποία πρέπει πλέον να κριθεί η νέα κυβέρνηση.

Πηγή: Deutsche Welle

