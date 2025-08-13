Telegraph: Ο Τραμπ θα προσπαθήσει να δελεάσει τον Πούτιν με τα ορυκτά Αλάσκας και Ουκρανίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να προσφέρει στον Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσβαση σε σπάνιες γαίες ως κίνητρο για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του την Παρασκευή, έχοντας στη διάθεσή του μια σειρά από οικονομικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να δελεάσουν τον Πούτιν.

Σύμφωνα με την Telegraph, αυτές περιλαμβάνουν το άνοιγμα των φυσικών πόρων της Αλάσκας στη Μόσχα και την άρση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων κατά της ρωσικής αεροπορικής βιομηχανίας.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, φέρεται να είναι μεταξύ των αξιωματούχων που ενημερώνουν τον Τραμπ πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα, εξετάζοντας τις οικονομικές ανταλλαγές που μπορούν να προσφέρουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία για να επιταχυνθεί η επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται η παροχή πρόσβασης στον Πούτιν σε σπάνιες γαίες που βρίσκονται στα ουκρανικά εδάφη που κατέχει σήμερα η Ρωσία.

Δύο από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου της χώρας βρίσκονται σε περιοχές που κατέχει η Ρωσία, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει δηλώσει ότι διεκδικεί τα πολύτιμα ορυκτά που εντοπίζονται στις περιοχές που ελέγχουν οι δυνάμεις του.

«Υπάρχει ένα φάσμα κινήτρων, στο οποίο μια πιθανή συμφωνία για ορυκτά/σπάνιες γαίες θα μπορούσε να περιλαμβάνεται», δήλωσε στην Telegraph πηγή με γνώση των προτάσεων.

Τον Μάιο, οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για σπάνιες γαίες με το Κίεβο, που τους επιτρέπει να εκμεταλλευτούν τους πλούσιους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας. Η Ουάσινγκτον θα χρειαστεί να δημιουργήσει νέες μονάδες εξόρυξης, διαδικασία που θα μπορούσε να επιταχυνθεί με τη συνεργασία της Ρωσίας.

Η πολιτική «Πρώτα η Αμερική» του προέδρου έχει οδηγήσει σε αρκετές συμφωνίες για ορυκτά από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, με πιο χαρακτηριστικές αυτές με την Ουκρανία και το Καζακστάν.

Μετά την επίσκεψη του Ολζάς Μπεκτένοφ, πρωθυπουργού του Καζακστάν, στον Λευκό Οίκο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί με το Καζακστάν για την εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών στους... τομείς των κρίσιμων ορυκτών».

Άλλα κίνητρα περιλαμβάνουν την άρση των απαγορεύσεων εξαγωγών σε ανταλλακτικά και εξοπλισμό που απαιτούνται για τη συντήρηση ρωσικών αεροσκαφών, πολλά από τα οποία έχουν περιέλθει σε κακή κατάσταση.

Οι δυτικές χώρες έχουν περιορίσει την πρόσβαση της Μόσχας σε κρίσιμα ανταλλακτικά και άλλο εξοπλισμό από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της στην Ουκρανία το 2022, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες και τον στρατό να μετατρέπουν παλαιότερα αεροσκάφη σε ανταλλακτικά.

Σχεδόν το 30% των αεροσκαφών δυτικής κατασκευής της Ρωσίας, τα οποία έχουν αποκοπεί από τις υπηρεσίες συντήρησης, θα μπορούσε να καθηλωθεί στο έδαφος μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, εκτίμησε φέτος ο Σεργκέι Τσεμέζοφ, επικεφαλής της Rostec, του κρατικού αμυντικού κολοσσού της Ρωσίας.

Άρση κυρώσεων στα ρωσικά αεροσκάφη

Η άρση των κυρώσεων στα ρωσικά αεροσκάφη θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικερδής για τον αμερικανικό κατασκευαστή Boeing.

Με έναν στόλο άνω των 700 αεροσκαφών, που κυριαρχείται από Airbus και Boeing, οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους Αμερικανούς προμηθευτές για κρίσιμα ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης.

Πρόσφατα σοβαρά περιστατικά αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη να αποτραπεί η περαιτέρω υποβάθμιση του στόλου. Στα τέλη Ιουλίου, ένα σοβιετικής εποχής Antonov An-24, κατασκευασμένο το 1976, συνετρίβη στην Άπω Ανατολή της χώρας, σκοτώνοντας και τους 48 επιβαίνοντες.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Aeroflot, η εθνική αεροπορική εταιρεία, ανέστειλε δεκάδες πτήσεις έπειτα από μια παραλυτική κυβερνοεπίθεση.

Ο Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να προσφέρει στη Ρωσία τη δυνατότητα εκμετάλλευσης πολύτιμων φυσικών πόρων στα στενά που τη χωρίζουν από τις ΗΠΑ.

Η Αλάσκα, η οποία χωρίζεται από τη Ρωσία μόλις με τρία μίλια από τον Βερίγγειο Πορθμό, εκτιμάται ότι διαθέτει σημαντικά αναξιοποίητα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του 13% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου.

Η ανάπτυξη της ρωσικής παρουσίας στα στενά θα ενίσχυε τα στρατηγικά συμφέροντα του Πούτιν στην αρκτική ζώνη, η οποία το 2022 αντιστοιχούσε στο 80% της παραγωγής φυσικού αερίου της Ρωσίας.

Πηγές της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσαν στην Telegraph ότι τέτοιου είδους κίνητρα θα μπορούσαν να είναι αποδεκτά για την Ευρώπη, εφόσον δεν εμφανίζονται ως ανταμοιβή του Πούτιν για την εισβολή.

«Η αίσθηση είναι ότι πρέπει να παρουσιαστεί με τρόπο που να ευθυγραμμίζεται με τη δημόσια γνώμη γύρω από το ζήτημα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ανταμοιβή για τον Πούτιν», είπε μία πηγή.

Το Ισραήλ ως μοντέλο για το τέλος του πολέμου

Η ισραηλινή κατοχή της Δυτικής Όχθης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία θα είχε στρατιωτικό και οικονομικό έλεγχο των κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών υπό δικό της διοικητικό όργανο, παρόμοιο με την de facto διακυβέρνηση που ασκεί το Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η ιδέα αυτή τέθηκε σε συζητήσεις μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ, ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, και των Ρώσων ομολόγων του, σύμφωνα με τους Times.

Ο Λευκός Οίκος μετριάζει τις προσδοκίες ενόψει της συνόδου κορυφής της Παρασκευής, παρουσιάζοντάς την ως «διερευνητική» για τον πρόεδρο.

«Είναι στην πραγματικότητα μια διερευνητική συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα, προβλέποντας ότι θα ξέρει «μάλλον στα πρώτα δύο λεπτά» αν ο Πούτιν είναι σοβαρός για την ειρήνη.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες λένε ότι δεν έχει υπάρξει αξιοσημείωτη αλλαγή στον συνολικό πολεμικό στόχο του Πούτιν, ο οποίος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης Ζελένσκι και η αντικατάστασή της με μια φιλορωσική κυβέρνηση-μαριονέτα.

Οι συνεργάτες του Ρώσου προέδρου περιέγραψαν τη συνάντηση κυρίως ως συζήτηση για τις «ρωσο-αμερικανικές σχέσεις», αφήνοντας να εννοηθεί η ενίσχυση της εμπορικής συνεργασίας.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «δεν σχολιάζουμε διαβουλευτικές συνομιλίες που μπορεί ή δεν μπορεί να γίνονται.

Από την αρχή, ο πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος για τη δέσμευσή του να τερματίσει την αιματοχυσία και να επιτύχει μια πλήρη και συνολική κατάπαυση του πυρός. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, και αυτό είναι που επιδιώκει».





Πηγή: skai.gr

