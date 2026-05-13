Ακυρώθηκαν τα σχέδια για την κατασκευή ενός Trump Tower, κόστους 1,1 δισ. δολαρίων στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, με τον κατασκευαστή να αποδίδει την ευθύνη στο «τοξικό» εμπορικό σήμα του Ντόναλντ Τραμπ και τον πόλεμο στο Ιράν.

Η συμφωνία για το πολυτελές ξενοδοχείο 91 ορόφων στη Χρυσή Ακτή έγινε πριν από 3 μήνες και επρόκειτο να είναι το ψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας, ύψους 335 μέτρων. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το έργο έχουν διαγραφεί πλέον από τον ιστότοπο του Trump Organization, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι ο κατασκευαστής δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με το BBC.

Η εταιρεία Altus Property Group αρνήθηκε τους ισχυρισμούς αυτούς και επέμεινε ότι το έργο θα συνεχιστεί, με άλλες εταιρείες πολυτελείας ως εναλλακτικές επιλογές. «Με τον πόλεμο στο Ιράν και όλα τα άλλα που συμβαίνουν, το εμπορικό σήμα Trump γίνεται όλο και πιο τοξικό στην Αυστραλία» δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ντέιβιντ Γιανγκ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Altus Property.

«Πριν από λίγο καιρό αντιληφθήκαμε πως είχε έρθει η ώρα να χωρίσουμε τους δρόμους μας. Δεν είχε να κάνει με μη τήρηση υποχρεώσεων. Υπάρχουν και άλλες επιλογές πολυτελών εμπορικών σημάτων για εμάς. Το έργο συνεχίζεται κανονικά», επισήμανε.

Εκπρόσωπος της Trump Organization ανέφερε με τη σειρά της πως «μετά από μήνες διαπραγματεύσεων και δήθεν υποσχέσεων σχετικά με ένα υποτιθέμενο έργο αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Altus Property Group δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την πιο βασική οικονομική υποχρέωση που έπρεπε να καταβληθεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας. Η προσπάθεια του κ. Γιανγκ να αποδώσει την ευθύνη για την καταγγελία της συμφωνίας σε ορισμένα παγκόσμια γεγονότα δεν είναι παρά ένα τέχνασμα για να αποσπάσει την προσοχή από τις δικές του αθετήσεις και αποτυχίες». Πρόσθεσε ότι η εταιρεία ανυπομονεί να «εξερευνήσει άλλα πιθανά έργα και να φέρει σύντομα ένα Trump στην Αυστραλία».

Ο δήμαρχος της Γκολντ Κόαστ, Τομ Τέιτ, δήλωσε ότι το τοπικό συμβούλιο δεν είχε λάβει αίτηση για την ανάπτυξη του χώρου και ότι το έργο ήταν «μια συμφωνία μεταξύ δύο ιδιωτών». Απέδωσε την αποτυχία της συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τα περιθώρια κέρδους. «Η Trump Organization θέλει πολύ περισσότερα για το εμπορικό σήμα της όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία του και το ποσοστό απόδοσης», σημείωσε ο δήμαρχος.

Όταν ανακοινώθηκε το έργο τον Φεβρουάριο, ο Έρικ Τραμπ – εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Trump Organization και δεύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ – δήλωσε ότι επρόκειτο για την πρώτη επίσημη παρουσία της εταιρείας στην Αυστραλία, που θα έφερνε στη χώρα «το κύρος και τη γοητεία ενός πολυτελούς εμπορικού σήματος παγκόσμιας κλάσης».

Η κατασκευή επρόκειτο να ξεκινήσει τον Αύγουστο, με το κτίριο να διαθέτει 285 δωμάτια ξενοδοχείου και 272 πολυτελή διαμερίσματα, καθώς και καταστήματα, εστιατόρια και ένα αποκλειστικό beach club. Το έργο είχε διχάσει τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μάζευαν υπογραφές για να μην πραγματοποιηθεί.



