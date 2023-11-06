Αξιωματούχοι: Καμία απομάκρυνση εχθές ξένων ή τραυματιών από το πέρασμα της Ράφα

Ουδείς παλαιστίνιος τραυματίας ή αλλοδαπός ή άνθρωπος με διπλή υπηκοότητα έφυγε χθες από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία συνεχίζει να βομβαρδίζεται ασταμάτητα από το Ισραήλ, περνώντας στην Αίγυπτο μέσω του συνοριακού φυλακίου στη Ράφα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, δήλωσαν αιγύπτιοι και παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Η διέλευση «είναι κλειστή επειδή το Ισραήλ απαγορεύει να περάσουν στην Αίγυπτο τραυματίες για να τους προσφερθούν φροντίδες, χρησιμοποιώντας ψευδή προσχήματα για να τους αφήσει να πεθάνουν», δήλωσε πηγή της Χαμάς υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Κανένας ξένος δεν έφυγε, εφόσον δεν επιτρέπεται να βγουν τραυματίες», πρόσθεσε η πηγή.

Αξιωματούχος στην αιγυπτιακή πλευρά επιβεβαίωσε ότι δεν έγινε καμιά διέλευση χθες Κυριακή, όπως και το Σάββατο.

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε προχθές Σάββατο πως έπειτα από «επαλήθευση» διαπιστώθηκε πως «το ένα τρίτο των τραυματιών» ήταν «μέλη της Χαμάς».

Την Κυριακή, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι πάνω από 300 Αμερικανοί ή μόνιμοι κάτοικοι των ΗΠΑ και μέλη των οικογενειών τους απομακρύνθηκαν αφού άρχισαν οι πρώτες διελεύσεις μέσω της Ράφας την Τετάρτη.

Η Αίγυπτος από την πλευρά της ανακοίνωσε πως βοήθησε να φύγουν «περίπου 7.000» ξένοι και άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.400 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Σχεδόν 10.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 20.000 και πλέον έχουν τραυματιστεί στα πλήγματα του ισραηλινού στρατού σε αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.