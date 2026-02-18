Ενεργειακή συνεργασία Τουρκίας - Αιθιοπίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τουρκία και η Αιθιοπία υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για ενεργειακή συνεργασία, που προβλέπει κοινή παραγωγή και έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Η συμφωνία θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα.

Η Τουρκία ενισχύει την παρουσία της στην Αφρική με την αποστολή του πλοίου γεώτρησης βαθέων υδάτων Τσαρί Μπέι στη Σομαλία, που αποτελεί την πρώτη εξερεύνηση ανοιχτής θάλασσας εκτός της τουρκικής θαλάσσιας ζώνης.

Η Τουρκία και η Αιθιοπία υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για την ενεργειακή συνεργασία κατά τη διάρκεια χθεσινής επίσκεψης του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην Αντίς Αμπέμπα.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, η συμφωνία θα οδηγήσει σε κοινή παραγωγή και έργα. Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η συμφωνία θα χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης για την εμβάθυνση της συνεργασίας των δυο χωρών. Το υπουργείο ανέφερε ότι βάσει της συμφωνίας, οι δύο χώρες θα αναπτύξουν έργα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και θα συνεργαστούν στην παραγωγή και εγκατάσταση εξοπλισμού υδροηλεκτρικών σταθμών και ηλεκτρικών στροβίλων.

Πηγή: Deutsche Welle

Καθώς η Τουρκία ενισχύει την παρουσία της στην Αφρική, την περασμένη Κυριακή, το πλέον εξελιγμένο τουρκικό πλοίο γεώτρησης βαθέων υδάτων, το Τσαρί Μπέι, αναχώρησε για τη Σομαλία. Ο τούρκος υπουργός Ενέργειας Αρπασρλαν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι θα είναι η πρώτη αποστολή εξερεύνησης ανοιχτής θάλασσας της Άγκυρας εκτός της θαλάσσιας ζώνης της.Προειδοποιήσεις στο ΙσραήλΚατά την τελετή υπογραφών, ο Πρόεδρος Ερντογάν προειδοποίησε έμμεσα το Ισραήλ λέγοντας ότι η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Τελ Αβιβ δεν ωφελεί ούτε τη Σομαλιλάνδη ούτε το Κέρας της Αφρικής.«Δεν θέλουμε σύγκρουση στο Κέρας της Αφρικής», δήλωσε ο πρόεδρος Ερνογάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία αποδίδει σημασία στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών της περιοχής και δεν επιθυμεί να προστεθούν νέες συγκρούσεις και δυσκολίες σε μια γεωγραφία που έχει ήδη υποστεί σημαντικές αναταραχές. Αναφερόμενος στις προσπάθειες διαμεσολάβησης της Τουρκίαςμεταξύ Αιθιοπίας και Σομαλίας στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Άγκυρας, ο Ερντογάν ευχαρίστησε και τις δύο πλευρές για την εποικοδομητική τους στάση. «Μόλις επιτευχθεί σταθερότητα, δεν βλέπουμε κανένα εμπόδιο στο Κέρας της Αφρικής για να κατακτήσει μια θέση που εντυπωσιάζει με τις οικονομικές του ευκαιρίες», δήλωσε ο Τούρκος ηγέτης.

