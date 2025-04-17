Ζευγάρι Κινέζων, που φέρεται ότι συνδέονται με τη μαφιόζικη κινεζική οργάνωση «Τριάδα» και ότι εμπλέκονται σε μαφιόζικο πόλεμο με επίκεντρο το προσοδοφόρο πεδίο κλωστοϋφαντουργίας, δολοφονήθηκαν στη Ρώμη τη Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με το CNN.

Ο Zhang Dayong, 53 ετών, και η σύζυγός του Gong Xiaoqing, 38 ετών, πυροβολήθηκαν θανάσιμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ενώ έκαναν ποδήλατο, όταν άγνωστοι σε μοτοσικλέτα άνοιξαν πυρ στην περιοχή Pigneto της πρωτεύουσας, όπου διέμεναν.

Η αστυνομία λέει ότι βρέθηκαν τουλάχιστον έξι σφαίρες. Η βία με όπλα είναι εξαιρετικά σπάνια στην Ιταλία, ακόμη και σε περιπτώσεις που αφορούν οργανωμένο έγκλημα, όπου οι αυστηροί νόμοι για τα όπλα καθιστούν δύσκολη την κατοχή ή την οπλοφορία.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι το κίνητρο πιθανότατα συνδέεται με τον λεγόμενο «πόλεμο των κρεμαστρών» μεταξύ κινεζικών εγκληματικών συμμοριών που ειδικεύονται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, ειδικά στα εργοστάσια Fast Fashion στην πόλη Πράτο της Τοσκάνης, κοντά στη Φλωρεντία.

Ο Zhang, ο οποίος ονομαζόταν «Asheng» δικάστηκε μαζί με άλλα 78 άτομα στη Φλωρεντία που κατηγορούνται για συντονισμό παράνομων εγκληματικών επιχειρήσεων σε όλη την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Επρόκειτο να καταθέσει τις επόμενες εβδομάδες και πιστεύεται ότι θα ήταν το νούμερο 2 μεγάλο όνομα μίας από τις πιο ισχυρές συμμορίες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, σύμφωνα με έγγραφα που συνδέονται με τις δικαστικές διαδικασίες. Ο Zhang αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και το CNN επικοινώνησε με τον δικηγόρο του για σχόλια.

Η δίκη είναι αποτέλεσμα έρευνας του 2018 που ονομάζεται «China Truck» που εξετάζει τη διακίνηση ανθρώπων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που συνδέονται με συμμορίες κινεζικού τύπου μαφίας σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με την ιταλική διεύθυνση κατά της μαφίας, η οποία διεξήγαγε την αρχική έρευνα.

Η διπλή ανθρωποκτονία ερευνάται ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών, αναφέρει η αστυνομία. Δεν έχουν συλληφθεί ύποπτοι.

Η αστυνομία λέει ότι η δολοφονία θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τη ρήξη των δεσμών μεταξύ των «καρτέλ» που διοικούν τον τομέα των ενδυμάτων. Υπήρξε μια έξαρση της βίας, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς αποπειρών δολοφονιών, εμπρησμών και επιθέσεων στην Τοσκάνη, τη Μαδρίτη και το Παρίσι που συνδέονται με τις συμμορίες.

Το CNN προσέγγισε την κινεζική πρεσβεία στη Ρώμη για σχόλια.

